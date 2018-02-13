آمادگی تیم اجرایی مدیریت شهری جنوب تهران در زمان بارش زمستانه

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی، پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمادگی شبانه روزی تیم های اجرایی برای مدیریت بارش های زمستانه از مهمترین اولویت های مدیریت شهری در فصل بارندگی است که این بار پیش بینی تمهیدات لازم، با بهره مندی از تجربه آخرین بارش که با حجم بی سابقه برف صورت گرفت، انجام شده است.

صفوی با اشاره به اینکه از ابتدای فصل زمستان ۲۵۰ مخزن ویژه ملزومات یخ زدا در دسترس شهروندان قرار گرفته است، افزود: برای تسریع در عملیات بارش، علاوه بر فعالیت شبانه روزی تیم های اجرایی مدیریت شهری، نیازمند مشارکت شهروندان نیز هستیم و زمینه این مشارکت اجتماعی در محله ها فراهم است.

آمادگی شبانه روزی منطقه ۲۰ برای بارش های پیش رو

وی از تخلیه ۶۰۰ تن مواد یخ زدا برای بارش های اخیر اشاره کرد و گفت: مخازن و سایت های برف روبی بعد از بارش اخیر در موقعیت های مختلف نواحی، مجدد شارژ شده اند.

صفوی با اشاره به اینکه در بارش قبلی ۲۵۶ اصله درخت صدمه دید که با تلاش شبانه روزی ۲۲۵۰ نفر روز، با بیش از ۲۵۰ کامیون سرشاخه ها جمع آوری شد، افزود: برای جلوگیری از آسیب های جدی به فضای سبز، ملزومات لازم برای برف تکانی درختان فراهم شده است و در صورت بارش های سنگین برف با همکاری شهروندان فضای سبز شهری صدمه کمتری را متحمل خواهد شد.

وی در ادامه گفت: ۱۴سایت برف روبی نیز در موقعیت های مهم و قابل دسترس از جمله بزرگراه شهید کریمی و خیابان های شهید نبی پور، شهید دستواره، شهید رجایی، ورامین، دهخدا و میادین مادر، شهید بروجردی و شهید حسن زاده تجهیز به ملزومات برف روبی هستند و در صورت نیاز مورد استفاده قرار می گیرند.

محورهای مهم شهری آنلاین رصد می شوند

صفوی به اهمیت بهره گیری از ۳۳ دوربین نظارت تصویری در محورهای بزرگراهی نظیر امام علی(ع)، شهید آوینی، شهید کریمی، رجائی و فدائیان اسلام برای کنترل بهینه عملیات اجرایی در زمان بارش اشاره کرد و ادامه داد: بازگشایی ۴. ۳۸ کیلومتر بزرگراه و شریان های درجه یک منطقه ۲۰ و سهولت دسترسی مراکز عمومی مهمی همچون مساجد، مدارس، مراکز درمانی از اولویت های اول مدیریت شهری در زمان بارش قرار دارد.

وی پاکسازی ورودی های شهر تهران در موقعیت های جاده قم، جاده ورامین و کمربندی دوم تهران را از مهمترین اولویت ها برشمرد و گفت: منطقه ۲۰ دارای بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع معبر شهری است که با برنامه ریزی انجام شده موقعیت های مشخص با شرح وظایف معین به تیم های برف روبی نواحی هفتگانه ابلاغ شده است و در زمان لزوم با داشتن نقشه راه اعزام می شوند.

پاکسازی مداوم انهار و مخازن صالح آباد در اولویت

صفوی به لایروبی مدام ۱۰۰ هزارمترطول کانال های اصلی و فرعی منطقه ۲۰ اشاره کرد و افزود: ۵۰ هزارمترطول کانال درجه یک در محدوده شهری و حریم و ۵۰ هزارمترطول نیز در قالب انهار درجه دو و سه بر اساس برنامه ریزی های مستمر و روزانه با فعالیت ۵ تیم اجرایی پاکسازی و لایروبی می شوند و طرح ویژه و ده روزه رسوب برداری از کانال های آب های سطحی نواحی هفتگانه نیز آغاز شده و در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه منطقه ۲۰، مسئولیت جمع آوری ضایعات مخازن ۶۰۰ هزار مترمکعبی صالح آباد را نیز بر عهده دارد، گفت: ضایعات ۵ منطقه بالادستی وارد این مخازن می شود و روزانه حدود ۴۰ مترمکعب جمع آوری ضایعات از مخازن صالح آباد انجام می شود و یک تیم اجرایی برای لایروبی این موقعیت مستقر است.

شهردار منطقه ۲۰ یادآور شد: با تلاش شبانه روزی تیم های اجرایی، در بارش اخیر تمامی بزرگراه ها و محورهای اصلی باز و قابل تردد بود و همچنان در تلاش هستیم تا در صورت بروز بارش های سنگین، مشکلی در معابر شهری رخ ندهد.