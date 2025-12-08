به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال وسترلو و اندرلخت در هفته هفدهم ژوپیلر لیگ بلژیک روز یکشنبه ۱۶ آذر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود وسترلو خاتمه یافت.
اللهیار صیادمنش وینگر ایرانی وسترلو به طور کامل برای تیمش بازی کرد و به ترتیب در دقایق ۳۴ و ۴۴ موفق شد گلهای دوم و سوم را به ثمر برساند تا نقش پررنگی در کسب پیروزی و سه امتیاز برای تیمش داشته باشد.
صیادمنش در پایان بازی اظهار داشت: این برد حاصل نمایش تیمی بسیار خوب و آنالیز دقیق اندرلخت بود. کادر فنی بازیکنان حریف را بهخوبی بررسی کرده بودند. از همان ابتدای بازی میدانستیم باید چه کار کنیم و از نظر تاکتیکی کاملاً آماده بودیم. هر بازیکن دقیقاً وظیفهاش را انجام داد. نباید بیش از حد هیجانی شویم. خوشحالم که سه امتیاز را گرفتیم و خوب هم بازی کردیم، اما هفته آینده یک بازی خارج از خانه بسیار سخت مقابل خِنک داریم و در آن دیدار هم به دنبال کسب سه امتیاز هستیم.
او در رابطه با گلزنی اش از روی نقطه پنالتی گفت: فرقی نمیکند چه کسی پنالتی میزند؛ هر بازیکنی که احساس آمادگی میکند، مسئولیتش را میپذیرد. رفاقت و همدلی در تیم ما اهمیت زیادی دارد. نامی که روی تابلو میرود چندان مهم نیست.
صیادمنش در رابطه با حضور در تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ و مصاف با تیم ملی بلژیک تصریح کرد: امیدوارم در آن مسابقات حضور داشته باشم و با تمام توان تلاش میکنم تا به فهرست نهایی تیم ملی برسم. با عملکرد خوب در وسترلو میتوانم خودم را بیشتر نشان بدهم. از دوران کودکی رؤیای بازی در جام جهانی را داشتم و این موضوع احساسات زیادی در من ایجاد میکند. تیم ملی ایران تیم قدرتمندی است.
او در پاسخ به سوالی که ایران توانایی دوم شدن در گروه G پس از تیم بلژیک دارد یا خیر، خاطر نشان کرد: ما برای رتبه اول تلاش میکنیم. همیشه باید به بالاترین هدف فکر کرد. حتی مقابل بلژیک هم شانس داریم و سرمربی تیم ملی نیازی به جاسوس ندارد (با خنده). ما تکتک بازیکنان باکیفیتی داریم و در فوتبال هیچ چیز از پیش تعیین شده نیست.
اللهیار صیادمنش در پایان صحبتهایش، با لبخند و روحیهای بالا، گفت: در هر مسابقه ممکن است اتفاقات متفاوتی رخ دهد.
نظر شما