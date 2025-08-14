  1. ورزش
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

سایت بلژیکی: پیشنهاد برای صیادمنش شایعه بود

سایت بلژیکی: پیشنهاد برای صیادمنش شایعه بود

یک سایت بلژیکی در گزارشی به فعالیت نقل و انتقالاتی تیم فوتبال وسترلو پرداخت و از اللهیار صیادمنش نیز نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «voetbalnieuws» بلژیک، باشگاه وسترلو در نقل و انتقالات پیش فصل، «جردن بوس» را به قیمت ۵ میلیون یورو به فاینورد فروخت، همچنین انتظار می‌رفت که چند انتقال میلیون یورویی برای بازیکنان این باشگاه رخ دهد که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.

در مورد بازیکنانی مثل «برایان رینولدز»، «تور رومنس»، «اللهیار صیادمنش» و «گریفین یو» شایعات زیادی مطرح شده اما هیچ‌یک به انتقال منجر نشده است. ماتیا فریگان هم تا همین اواخر در این وضعیت بود، اما حالا به نظر می‌رسد شرایط برای جدایی او فراهم شده است.

مهاجم کروات پس از یک فصل موفق با ۱۴ گل زده، به نظر می‌رسد قصد دارد به سطح بالاتری برود. تلاش‌های قبلی برای انتقال او به هامبورگ، الچه و هال سیتی به دلایل مختلف موفقیت‌آمیز نبود، اما حالا خبرها حاکی از آن است که پارما نیز به دنبال جذب او است. این تیم ایتالیایی به شدت به دنبال یک مهاجم است و فریگان ۲۲ ساله گزینه اصلی آن‌ها محسوب می‌شود. همچنین، شرایط مالی وسترلو نباید برای پارما مشکلی ایجاد کند.

