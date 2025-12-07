بازگشت صیادمنش به روزهای خوب در وسترلو

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال وسترلو و اندرلخت بلژیک از هفته هفدهم ژوپیلرلیگ با نتیجه خیره کننده ۴ بر صفر به سود وسترلو پایان یافت.

بیدفورت (۱) اولین گل بازی را برای وسترلو به ثمر رساند تا اندرلخت را شوکه کند. در ادامه اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی میزبان توانست در دقیقه ۳۴ روی پاس ناچو گل دوم تیمش را به ثمر برساند. مهاجم ایرانی وسترلو در دقیقه ۴۴ هم پشت ضربه پنالتی ایستاد و توانست آن را تبدیل به گل کند. برایان راینولدز نیز در دقیقه ۵۸ گل چهارم میزبان را به ثمر رساند تا این تیم برتری پرگلی مقابل تیم چهارم جدول داشته باشد.

وسترلو با این پیروزی ۲۰ امتیازی شد تا در رتبه دهم جدول فوتبال باشگاهی بلژیک قرار بگیرد.