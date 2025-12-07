به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار تاجمیری در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز دانشجو و تأکید بر نقش بیبدیل دانشجویان بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین اقشار جامعه و سرمایه عظیم اجتماعی کشور، اظهار کرد: بر اساس تأکید ویژه استاندار اصفهان و در چارچوب سیاستهای معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، شورای مشورتی دانشجویی با حضور نمایندگان منتخب دانشگاهها و تشکلهای دانشجویی استان بهزودی تشکیل خواهد شد.
وی هدف از ایجاد این شورا را بهرهگیری مؤثر از ظرفیت دانشجویان در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزههای مرتبط با امور دانشجویی عنوان کرد و افزود: این شورا بهعنوان بازوی مشورتی استانداری، نقش مهمی در انتقال منظم و ساختیافته مطالبات، پیشنهادها و انتقادهای جامعه دانشجویی به مدیران ارشد استان ایفا خواهد کرد.
مدیرکل سیاسی استانداری اصفهان همچنین با اشاره به برگزاری جلسات ماهیانه با حضور نمایندگان این شورا، رؤسای دانشگاهها، نهادهای مسئول و دستگاههای اجرایی مرتبط تأکید کرد: پیگیری منسجم و نتیجهمحور انتظارات جامعه دانشجویی از اولویتهای این معاونت است.
نظر شما