۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

نقد سازنده «پیش‌برنده» و دانشجویان «پیشنهادساز» هستند

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه نقد سازنده عامل مهمی در پیشرفت و توسعه است، از دانشجویان خواست تا پیشنهادهای سازنده خود را در مورد مسائل مهم و راهبردی کشور ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه این روز یادآور آگاهی، نقد و مطالبه گری است، ابراز داشت: اکنون حرکت دانشجویان در همین مسیر آینده کشور را می‌سازد.

وی با بیان اینکه دانشجوی تحلیل گر و اثر گذار از مسائل روز جامعه غافل نخواهد بود، افزود: امروز نیازمند دانشجویی هستیم که با روحیه فعال و مسئولانه راه حل ارائه دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه دانشجو باید نقش آفرین باشد، ابراز داشت: با همفکری و پرهیز از تفرقه می‌توان از چالش‌های فعلی کشور عبور کرد.

امامیان بابیان اینکه حضور دانشجویان در برنامه‌های محرومیت زدایی نمونه‌هایی از این نقش آفرینی نسل جوان است، تصریح کرد: امروز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با برجسته کردن نام این دانشکده خدمات علمی و پزشکی ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه دانشجویان باید با تشکیل کارگروه و جلسات هم اندیشی پیشنهادات سازنده برای مسائل مهم و راهبردی کشور ارائه دهند، افزود: در مقابل نقد سازنده موجب پیشرفت است و مجموعه دانشگاه آماده مشارکت دانشجو در تصمیم سازی برای توسعه است.

