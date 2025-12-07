به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه این روز یادآور آگاهی، نقد و مطالبه گری است، ابراز داشت: اکنون حرکت دانشجویان در همین مسیر آینده کشور را می‌سازد.

وی با بیان اینکه دانشجوی تحلیل گر و اثر گذار از مسائل روز جامعه غافل نخواهد بود، افزود: امروز نیازمند دانشجویی هستیم که با روحیه فعال و مسئولانه راه حل ارائه دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه دانشجو باید نقش آفرین باشد، ابراز داشت: با همفکری و پرهیز از تفرقه می‌توان از چالش‌های فعلی کشور عبور کرد.

امامیان بابیان اینکه حضور دانشجویان در برنامه‌های محرومیت زدایی نمونه‌هایی از این نقش آفرینی نسل جوان است، تصریح کرد: امروز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با برجسته کردن نام این دانشکده خدمات علمی و پزشکی ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه دانشجویان باید با تشکیل کارگروه و جلسات هم اندیشی پیشنهادات سازنده برای مسائل مهم و راهبردی کشور ارائه دهند، افزود: در مقابل نقد سازنده موجب پیشرفت است و مجموعه دانشگاه آماده مشارکت دانشجو در تصمیم سازی برای توسعه است.