هاشمی: دانشجویان با نقد منصفانه موذن جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیا هاشمی در آئین بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه توقع ما از دانشجویان، پشتیبانی آگاهانه و منتقدانه است، بیان داشت: نقد عادلانه و خیرخواهانه می‌بایست شاخصه بنیادین دانشجویان باشد و جوانان تحصیل‌کرده و شایسته ما باید هشداردهندگان جامعه باشند.



وی با تأکید بر اینکه دانشگاه مسئولیت ترسیم چشم انداز آینده را برعهده دارد، افزود: در اجتماع پیچیده کنونی، نیازمند دانش و دانش‌ورزان هستیم و اگر مدیریت بر پایه علم استوار نباشد، دچار اشتباه خواهیم شد.



معاون فرهنگی و اجتماعی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: دولت چهاردهم علیرغم تمامی دشواری‌های اقتصادی، قصد دارد اقدامات چشمگیر و گسترده‌ای در عرصه دانشگاه‌ها و پشتیبانی از استعدادهای برتر انجام دهد.



مدیرکل امور سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری اردبیل نیز در این آئین با بیان اینکه ثمره کوشش و فداکاری‌های دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران آشکار گردید، عنوان کرد: تلاش در راه کسب معرفت و دانش همراه با بینش سیاسی، ترقی‌های دنیوی و معنوی را برای دانشجویان به ارمغان خواهد آورد.



ابراهیم امامی با تصریح بر اینکه در حال حاضر نگرش دولت چهاردهم معطوف به دانشگاه‌ها است، گفت: در زمینه نابرابری‌ها، وظایفی بر عهده دانشگاه‌ها نهاده شده و همچنین در تمام برنامه‌ها می‌بایست ملاحظات علمی گنجانده شود.



وی با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل و پیگیری دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه در این گردهمایی، بیان داشت: با در نظر گرفتن پتانسیل‌های موجود در دانشگاه محقق اردبیلی، لازم است در کنار دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی علمی با کشورهای اوراسیا و قفقاز نیز پیگیری شود.