مدیرعامل توانیر: اصلاح تعرفه برق مناطق محروم در آستانه تصویب است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبیمشهدی، عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت طرح پایداری شبکه برق جنوب استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: فاز اول خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت برق پهره به مهرستان و سراوان ظرف دو ماه آینده و پیش از پایان بهمنماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت توانیر، افزود: فاز دوم این خط نیز حداکثر ظرف یک سال آینده تکمیل و وارد مدار میشود که نقش مهمی در افزایش پایداری تأمین برق منطقه خواهد داشت.
وی همچنین از برنامهریزی برای برقرسانی به روستاهای فاقد برق خبر داد و گفت: متعهد شدهایم روستاهای بیبرق دارای اولویت را در این منطقه در صدر برنامهها قرار دهیم تا هرچه سریعتر برقدار شوند.
رجبیمشهدی میزان سرمایهگذاری انجامشده در این طرحها را قابل توجه دانست و اظهار کرد: سرمایهگذاری صورتگرفته در این بخش بیش از هزار میلیارد تومان است و با اجرای فاز دوم، این رقم افزایش خواهد یافت.
وی درباره موضوع اصلاح تعرفههای برق مناطق محروم نیز گفت: مکاتبات لازم با وزارت نیرو انجام شده و این موضوع در دولت در دست بررسی است. اصلاحات لازم در تعرفهها پس از تصویب اعمال خواهد شد.
نظر شما