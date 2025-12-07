به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در نشست صمیمانه با بانوان هنرمند و نویسندگان شهرستان، ضمن تبریک فرارسیدن هفته زن و گرامیداشت مقام والای حضرت زهرا (س)، اظهار داشت: حضرت زهرا (س) در زندگی خود دو اصل مهم خودباوری و خداباوری را معنا بخشیدند؛ دو اصلی که میتواند مسیر تعالی و موفقیت هر انسانی را رقم بزند و برای همه ما ضرورتی بنیادین است.
وی با اشاره به جایگاه رفیع زن در جامعه افزود: توان و پیشرفت هر فرد در گرو همت و تلاش خود اوست و بانوان شهرستان دشتی ثابت کردهاند که ظرفیت بزرگی در عرصههای فرهنگی، هنری و اجتماعی دارند.
فرماندار دشتی با تأکید بر رویکرد حمایتی دولت نسبت به بانوان گفت: نگاه دولت و شخص رئیسجمهور بر این است که از ظرفیت کارشناسی و خرد جمعی بانوان استفاده شود. در شهرستان نیز تلاش داریم حضور و مشارکت بانوان در فرایندهای تصمیمسازی تقویت شود.
مقاتلی از حمایت جدی از هنرمندان و نویسندگان خبر داد و عنوان کرد: پلاتوی شهر خورموج ساماندهی میشود و اعتبار لازم برای این موضوع در سال جاری اختصاص یافته است.
وی همچنین از پیگیری برای ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات بانوان در شهرستان خبر داد و گفت: به مناسبت هفته زن، نمایشگاه خرید محصولات بانوان در دشتی برگزار میشود تا زمینه عرضه، بازاریابی و معرفی آثار و تولیدات بانوان هنرمند فراهم شود.
فرماندار دشتی بر فراهمسازی بستر رشد بانوان در حوزههای فرهنگی، هنری و اجتماعی تأکید کرد و گفت: ما معتقدیم با تکیه بر توانمندیهای بانوان میتوانیم مسیر توسعه شهرستان را هموارتر کنیم.
نظر شما