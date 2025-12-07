به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار بین المللی سنت نبوی، سیرت فاطمی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روز برگزار می‌شود.

در وبینار بین المللی سنت نبوی سیرت فاطمی ریحانه سلامی رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، ساجده الحائری عضو هیئت علمی دانشگاه و محقق بیت الحکمت بغداد، خدیجه شهاب عضو هیئت علمی دانشگاه لبنان، کریستین ژیلبرت گیلوم استاد دانشگاه فرانسه، بیان عبید العریض استاد دانشگاه و نویسنده عراقی، سیلویا روس کالدرون ریواس استاد دانشگاه پرو، ایمان محمد حرب محقق و مبلغ لبنانی، ام لیلا شریف مبلغ دینی و پژوهشگر هندی، اسماً کایا آلتی پژوهشگر ترکیه‌ای، وااوده زینب نورسانی فعال رسانه‌ای اندونزیایی، مریم علیزاده پژوهشگر سوری و صباحت سیده رضوی فعال فرهنگی هندی سخنرانی خواهند کرد.



علاقمندان می‌توانند این وبینار بین المللی را روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ساعت ۱۰ صبح به صورت زنده از لینک Live.taqrib.ir دنبال کنند.