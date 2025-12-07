اخلال در اعزام آمبولانس اورژانس دشتستان جان بیمار را به خطر انداخت

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ مورد ممانعت عامدانه و اخلال در مأموریت اورژانس دشتستان توسط ۲ راننده متخلف خودرو شخصی، علی رغم استفاده از علائم هشدار دهنده مانند آژیر و چراغ‌های گردان آمبولانس از دادن مسیر سبقت خودداری کردند و مانع عبور سریع آمبولانس حامل بیمار اورژانسی شدند.

حمید رضا شبانکاره فرد افزود: تأخیر حدود پنج دقیقه به طول انجامید و باعث دیر رسیدن به صحنه حادثه، تأخیر در مأموریت محوله و به خطر افتادن جان بیمار گردید.

شبانکاره فرد افزود: هیچ شکی نیست که هر گونه اخلال (هر چند اندک) در مأموریت‌های اورژانسی که منجر به تأخیر در انجام مأموریت شود می‌تواند تعیین‌کننده مرگ و زندگی بیمار یا مصدوم باشد.

شبانکاره فرد ابراز داشت: خوشبختانه و با توجه به تصاویر ثبت‌شده توسط همکاران عملیات اورژانس، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و از طریق فرماندهی پلیس راه شهرستان و فرماندهی پلیس راهور شهر برازجان، با متخلف برخورد قانونی صورت گرفت.

وی بیان کرد: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، ممانعت از عبور خودروهای امدادی جرم محسوب شده و مرتکب این خطا، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون تومان محکوم خواهد شد.

مسئول اورژانس دشتستان بار دیگر از عموم شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده خودروهای امدادی با آژیر و چراغ گردان روشن، بلافاصله مسیر را باز کرده و اولویت را به عبور خودرو امدادی و نجات جان هموطنان قرار دهند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دشتستان همچنین مراتب تقدیر خود را از اقدامات امنیتی و انتظامی رئیس پلیس راهور شهر برازجان جناب سرهنگ باقری و پلیس راه شهرستان جناب سرهنگ توللی در پشتیبانی از تیم فوریت‌های پزشکی ابراز داشت.