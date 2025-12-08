  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۷

معاون استاندار بوشهر: راهکارهای تأمین مالی صنایع پتروشیمی بررسی شد

بوشهر- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: راهکارهای نوین به منظور تأمین مالی صنایع پتروشیمی بررسی شد.

رسول رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه صنایع پتروشیمی است که توسعه این صنایع نقش مهمی را در اشتغال‌زایی، درآمدزایی، ارزآوری و توسعه صادرات دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: در بازدیدی که از صنایع پتروشیمی در استان بوشهر داشتیم مسائل و مشکلات پیش روی این صنایع مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

رستمی اضافه کرد: در این بازدید موضوعات مهمی از جمله بررسی راهکارهای نوین تأمین مالی و تسریع در پیشبرد و بهره‌برداری از این پروژه‌های پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر به‌همراه رئیس مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، از سه شرکت پتروشیمی بازدید کردند.

    • سعید IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      جونای با سابقه ات هنوز بیکارن آقای زارع

