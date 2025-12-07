برادر عالم کرمانشاهی و روحانی انقلابی دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالجواد عبداللهی، ابوالشهید و روحانی وارسته و انقلابی، اخوی حضرات آیات حاج شیخ عبدالخالق عبداللهی و حاج شیخ محمود عبداللهی، در جوار رحمت الهی آرام گرفت و جامعه روحانیت و مردم مؤمن و انقلابی را در سوگ خود نشاند.
این عالم ربانی از اساتید حوزه علمیه اصفهان و از چهرههای اثرگذار دینی، قضائی و انقلابی بود که مسئولیتهای متعددی را در طول عمر پربرکت خود برعهده داشت. امامت جمعه موقت شهر اصفهان، امامت جمعه سپاهانشهر، ریاست هیأت نظارت شورای نگهبان استان اصفهان، ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح اصفهان، ریاست دادگاه انقلاب اصفهان و دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان تنها بخشی از خدمات گسترده وی در مسیر اعتلای انقلاب اسلامی و صیانت از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
حجتالاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالجواد عبداللهی از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی و از یاران صدیق حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بود که عمر شریف خود را در راه ترویج معارف اهلبیت (ع)، خدمت به مردم و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی سپری کرد و همواره بهعنوان روحانیای پرتلاش، سادهزیست و مردمی شناخته میشد.
حضور فعال در عرصههای مختلف فرهنگی، قضائی و اجتماعی، همراهی با جریانهای انقلابی در سالهای مبارزه، و ایفای نقش مؤثر در تثبیت ارزشهای دینی و انقلابی در استان اصفهان، از ویژگیهای بارز حیات علمی و اجتماعی این عالم فقید بود که نام و یاد وی را در حافظه تاریخی مردم این دیار ماندگار ساخته است.
مراسم تشییع و وداع با پیکر این روحانی مجاهد، فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه ساعت ۸ صبح از مسجد خان در خیابان هشتبهشت آغاز میشود و تا مسجد سیفاللهخان در خیابان گلزار ادامه خواهد داشت. همچنین بنا بر برنامهریزی انجامشده، ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل مسجد رکنالملک در خیابان فیض، تشییع پیکر مطهر به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار شده و نماز میت نیز در این مراسم اقامه خواهد شد.
