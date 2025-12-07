https://mehrnews.com/x39NN3 ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲ کد خبر 6681445 استانها تهران استانها تهران ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۲ بسته خبری ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری یکشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ شانزدهم آذر ماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 6 MB کد خبر 6681445 کپی شد مطالب مرتبط اورژانس: زلزله تاکنون مصدومی در تهران نداشته است تهران فردا تعطیل نیست بسته خبری ۱۷ آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان مدارس استان تهران فردا دایر است برچسبها خبرگزاری مهر شهرستانهای استان تهران تهران بسته خبری بسته خبری تهران
نظر شما