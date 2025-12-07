اختصاص ردیف بودجه ویژه برای اردوهای راهیان نور در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی راهیان نور سمنان در محل فرمانداری شهرستان با اشاره به نقش تأثیرگذار اردوهای راهیان نور در تقویت بینش نسل جوان، از تلاش ادارات همراه در اعزام دانشآموزان قدردانی کرد و از اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای این حوزه در سال آینده خبر داد.
وی گفت: راهیان نور در زندگی، افکار و آینده دانشآموزان نقشی عمیق دارد و نوجوانان ما در این سفر معنوی از نزدیک مشاهده میکنند که چه رشادتها و ایثارگریهایی توسط رزمندگان انجام شده است.
فرماندار سمنان ضمن تقدیر و تشکر از اداراتی که در روند اعزام دانشآموزان همکاری و تلاش داشتهاند، افزود: در سال آینده با نگاه مثبت استاندار محترم، مبلغ و ردیف مشخصی برای پشتیبانی از حوزه راهیان نور در نظر گرفته خواهد شد.
صمیمیان با اشاره به آمار اعزامها در شهرستان اظهار داشت: در یک ماه گذشته، هشت اتوبوس شامل دانشآموزان دختر و ۹ اتوبوس نیز از دانشآموزان پسر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدهاند.
گفتنی است این اعزامها با هدف آشنایی نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت انجام شده و نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی و هویت ملی دانشآموزان دارد.
نظر شما