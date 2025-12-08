وزیر جنگ آمریکا سوالات خبرنگاران درباره حمله به ونزوئلا را پاسخ نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در مراسمی در مرکز جان کِنِدی واشنگتن، پرسش خبرنگاران درباره احتمال حملات زمینی ایالات متحده به اهدافی در ونزوئلا را نادیده گرفت و بدون پاسخ به این سوالات، محل برنامه را ترک کرد.

پیش‌تر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن قصد دارد برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین، حملات زمینی را آغاز کند؛ اقدامی که پس از عملیات دریایی علیه قایق‌های مظنون به حمل مواد مخدر از سپتامبر گذشته مطرح شد.

ایالات متحده همچنین نیروهای نظامی خود را در دریای کارائیب، نزدیک سواحل ونزوئلا، مستقر کرده است تا برای اقدام احتمالی آماده باشد.

در مقابل، رهبری ونزوئلا این تحرکات را محکوم کرده و هشدار داده است هرگونه تجاوز نظامی علیه این کشور با واکنش شدید روبه‌رو خواهد شد.