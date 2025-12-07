تجمع مردمی گسترده در بیش از ۶۰ شهر آمریکا در حمایت از ونزوئلا+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، هزاران نفر در آمریکا در حمایت از ونزوئلا تجمع کردند.
معترضان پرچمها را تکان میدادند، شعار میدادند و پلاکاردهایی با پیامهای ضدجنگ حمل میکردند.
تظاهرات مشابهی در بیش از ۶۰ شهر در سراسر ایالات متحده برگزار شد.
آمریکا حضور نظامی خود در منطقه کارائیب را با مبارزه ادعایی و فرضی خود با قاچاق مواد مخدر توجیه میکند.
ونزوئلا این اقدامات را به عنوان اقدامات تحریک آمیز با هدف بیثبات کردن منطقه و نقض توافق نامههای بین المللی در مورد وضعیت غیرنظامی و عاری از سلاحهای هستهای کارائیب تلقی کرده و آن را مورد اعتراض قرار داده است.
این در حالیست که المیادین گزارش داده بود که گروه زیادی از مردم آمریکا شب گذشته مقابل کاخ سفید در محکومیت احتمال دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا دست به اعتراض زدند.
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در تازهترین اظهار نظر درباره حمله ادعایی به کارتلهای مواد مخدر در ونزوئلا گفت: به زودی حمله زمینی به قاچاق مواد مخدر را آغاز خواهیم کرد. کار با ونزوئلا از اعمال فشار گذشته و در جریان تماس کوتاهی که با مادورو داشتم، وی را از برخی کارها مطلع کردم.
نظر شما