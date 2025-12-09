  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۰

واکنش منابع روس به شایعات آمریکا علیه مادورو

واکنش منابع روس به شایعات آمریکا علیه مادورو

منابع آگاه در سفارت روسیه واقع در کاراکاس ادعاهای مطرح شده در خصوص احتمال کناره گیری مادورو از قدرت را جنگ روانی آمریکا علیه ونزوئلا توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع آگاه در سفارت روسیه در کاراکاس اعلام کردند که ادعاهای آمریکا در خصوص احتمال کناره گیری نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت بخشی از جنگ روانی واشنگتن علیه این کشور به شمار می‌رود.

آنها بیان کردند، شایعاتی در رسانه‌های جهانی مطرح می‌شود که صحت ندارد. این روند در راستای جنگ روانی علیه دولت مشروع ونزوئلا صورت می‌گیرد.

به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که در تماس تلفنی با مادورو به وی برای کناره گیری از قدرت و ترک ونزوئلا مهلت داده است!

این در حالی است که مقامات ونزوئلا از جمله مادورو و وزیر دفاع این کشور بر محافظت تمام قد از ونزوئلا و ایستادگی در برابر واشنگتن تاکید کرده‌اند.

کد خبر 6682817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مادوروهم شبیه دیکتاتورها داره عمل می‌کند بلکه بدتر چونکه پخش کردن مواد مخدر درجهان خطرناکه ایی کاش تریاک بود تمام شیشه گل هرویین تمام مواد سنعتی باوجود اینهمه منابع نفتی معدنی که دارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها