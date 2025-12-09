واکنش منابع روس به شایعات آمریکا علیه مادورو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع آگاه در سفارت روسیه در کاراکاس اعلام کردند که ادعاهای آمریکا در خصوص احتمال کناره گیری نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت بخشی از جنگ روانی واشنگتن علیه این کشور به شمار می‌رود.

آنها بیان کردند، شایعاتی در رسانه‌های جهانی مطرح می‌شود که صحت ندارد. این روند در راستای جنگ روانی علیه دولت مشروع ونزوئلا صورت می‌گیرد.

به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که در تماس تلفنی با مادورو به وی برای کناره گیری از قدرت و ترک ونزوئلا مهلت داده است!

این در حالی است که مقامات ونزوئلا از جمله مادورو و وزیر دفاع این کشور بر محافظت تمام قد از ونزوئلا و ایستادگی در برابر واشنگتن تاکید کرده‌اند.