۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۰

دو والیبالیست هرمزگانی به اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان دعوت شدند

بندرعباس- دو بانوی والیبال استان هرمزگان، فرزانه حیدری از میناب و سکینه قریشی‌خواه از بندرعباس، به هفتمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال نشسته بانوان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران از شانزدهم تا بیست‌وسوم آذرماه سال جاری در تهران در حال برگزاری است.

هدف اصلی این اردو، افزایش هماهنگی بین بازیکنان، ارتقای سطح آمادگی جسمانی و تکنیکی و در نهایت، آماده‌سازی برای حضور مؤثر و پرقدرت در بازی‌های پا را آسیایی ناگویا در ژاپن اعلام شده است.

حضور این دو بازیکن توانمند و شایسته در اردوی تیم ملی، نشان از توجه کادر فنی به استعدادهای موجود در استان هرمزگان و استفاده از ظرفیت‌های سراسر کشور دارد.

این اردوی هفت‌روزه، بخشی از برنامه‌ریزی منسجم برای آماده‌سازی نهایی تیم جهت رقابت در رویداد مهم بین‌المللی پیش‌رو است.

