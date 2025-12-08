به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگویی، با اشاره به سهم ناچیز کمتر از دو درصدی حوزه فرهنگ در بودجه کل کشور، گفت که ایران از نظر تخصیص منابع مالی برای فرهنگ، در پایین‌ترین رتبه‌های جهانی قرار دارد و با بیش از ۵۰ کشور دنیا فاصله‌ای چند ده برابری دارد.

به گفته او، چنین وضعیتی زمینه آسیب به سرمایه فرهنگی و قدرت نرم کشور را فراهم می‌کند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس یادآور شد که فرهنگ نه تنها حوزه‌ای هنری و ادبی نیست، بلکه عنصر اصلی شکل‌دهنده هویت، سبک زندگی و رفتار اجتماعی مردم است.

وی تأکید کرد که کاهش بودجه فرهنگ، تهدیدی جدی برای نسل جوان و آگاهی آنها نسبت به تاریخ و مشاهیر ملی مانند فردوسی و خیام محسوب می‌شود.

خدادادی افزود که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در انتقال محتوا دارند و در صورت ضعف بودجه فرهنگی، محتوای کم‌کیفیت و ضدفرهنگی می‌تواند بر رفتار و سبک زندگی مردم اثر منفی بگذارد.

به گفته او، هدایت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و خصولتی به سمت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند بخشی از کمبود منابع را جبران کند و از فشار بر بودجه محدود فرهنگ بکاهد.

وی همچنین به شاخص قدرت نرم اشاره کرد و گفت: فرهنگ پایه اصلی قدرت نرم کشور است و کاهش بودجه فرهنگی باعث تضعیف توان کشور در دیپلماسی فرهنگی و نفوذ نرم بین‌المللی خواهد شد.

خدادادی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که این موضوع نه تنها مسئله‌ای اقتصادی بلکه مسئله‌ای امنیتی و ملی است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس در پایان خاطرنشان کرد که توجه ویژه به بودجه فرهنگی، سرمایه‌گذاری روی نسل جوان و ارتقای دانش و هویت فرهنگی آنها، از اولویت‌های فراکسیون زنان در مجلس است.

وی افزود: فرهنگ سرمایه ملی ماست و کوچک‌سازی آن، آینده کشور و هویت نسل‌های بعد را تهدید می‌کند. باید منابع لازم برای حفظ و تقویت این حوزه اختصاص یابد.