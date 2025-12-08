به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگویی، با اشاره به سهم کمتر از دو درصد حوزه فرهنگ در بودجه کل کشور، تأکید کرد که ایران در این زمینه در پایینترین ردههای جهانی قرار دارد. وی یادآور شد که بیش از ۵۰ کشور دنیا بین ۲۶ تا ۱۰۷ برابر ایران بودجه فرهنگی تخصیص میدهند و این فاصله عمیق با استانداردهای بینالمللی، هشدار جدی برای آینده فرهنگ و قدرت نرم کشور است.
رضاییکوچی با تأکید بر بیتوجهی به توصیههای رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد که فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است و همانند هوایی است که مردم تنفس میکنند؛ اگر این هوا سالم باشد، آثار آن در همه حوزهها نمایان میشود و اگر آلوده باشد، آسیبهای جبرانناپذیر به جامعه وارد میکند. به گفته او، متأسفانه طی سالهای گذشته، تصمیمگیران بودجهای مسائل اقتصادی و بنگاههای زیانده را بر اولویتهای فرهنگی ترجیح دادهاند، در حالی که این بنگاهها چندین برابر بودجه فرهنگ منابع مصرف میکنند.
وی همچنین هشدار داد که کاهش بودجه فرهنگ مستقیماً بر قدرت نرم کشور اثرگذار است و میتواند توان ایران برای تأثیرگذاری بر دیگر ملتها و مدیریت چالشهای بینالمللی بدون استفاده از زور نظامی را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. رضاییکوچی افزود که فرهنگ حوزهای حیاتی برای امنیت نرم کشور است و کوچکسازی آن، به معنای تضعیف توان ملی و دیپلماسی فرهنگی خواهد بود.
از دید این نماینده مجلس، یکی دیگر از پیامدهای کمتوجهی به بودجه فرهنگی، خطر فراموشی عناصر هویتی و فرهنگی است. وی تأکید کرد که اگر فعالیتهای فرهنگی متوقف شود، نسلهای آینده حتی نام مشاهیر بزرگی مانند فردوسی، خیام و عطار را نخواهند شناخت و این مسأله هویت ملی را به شدت تهدید خواهد کرد.
رضاییکوچی به نقش فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نیز اشاره کرد و یادآور شد که در غیاب نهادهای فرهنگی رسمی، محتوای بیکیفیت و شبهبلاگری میتواند بر سبک زندگی، رفتار اجتماعی و هویت فرهنگی مردم اثر منفی بگذارد. وی افزود که هدایت مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و خصولتی به سمت حمایت از فرهنگ، راهکار عملی برای کاهش فشار بر بودجه محدود فرهنگ و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در خاتمه تأکید کرد که فرهنگ سرمایه ملی ایران است و کوچکسازی آن تهدیدی جدی برای هویت، قدرت نرم و آینده کشور به شمار میرود. او از مسئولان خواست هرچه سریعتر سهم فرهنگ در بودجه کشور افزایش یابد و منابع بالقوه موجود برای حمایت از این حوزه هدایت شود تا ایران در برابر چالشها و نفوذ دشمنان آسیبپذیر نباشد.
