به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه توسعه هفتم، حکمی داریم که سالیانه بودجه حوزه فرهنگ باید افزوده شود. این افزایش طبق قانون برنامه توسعه هفتم حدود ۲۵ درصد در هر سال است و تلاش کمیسیون و جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه بر این است که این میزان افزایش به‌طور واقعی اعمال شود و سهم فرهنگ متناسب با آن رشد کند.

وی افزود: علاوه بر بودجه کل کشور، در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها هم سهمی از بودجه برای پروژه‌های فرهنگی اختصاص یافته است و ما در تلاشیم تا جلسات مستمر برگزار کنیم و بهره‌وری بودجه فرهنگی را افزایش دهیم. هدف ما این است که هرچند سهم بودجه فرهنگ نسبت به برخی کشورها ناچیز است، اما پلکانی به سهم واقعی برسد و بودجه موجود نیز به‌طور مؤثر در حوزه فرهنگ تأثیرگذار باشد.

اخلاقی امیری گفت: در مورد بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده که هزینه‌های چند برابری نسبت به بودجه فرهنگی دارند، پیشنهاد کمیسیون این است که ابتدا این بنگاه‌ها چابک شوند و بودجه آنها به خزانه بازگردد، تا بتوان تعادل بودجه‌ای ایجاد کرد. کوچک‌سازی حوزه فرهنگ در دستور کار ما نیست و آنچه مطرح می‌شود، به معنای کاهش سهم فرهنگ نیست، بلکه به دنبال ارتقای سهم فرهنگ و استفاده مؤثر از منابع موجود هستیم.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که چابک‌سازی و اصلاح عملکرد، از نهاد ریاست جمهوری آغاز شود و شامل شرکت‌ها و ده‌ها دستگاهی شود که بود و نبودشان برای مردم اثر مثبتی ندارد. منابع آزاد شده می‌تواند به خزانه عمومی بازگردد و در مسیر ارتقای حوزه فرهنگ صرف شود.