به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی، با الحاق یک بند به این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت بافت‌های تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه‌های نیمه تمام استان، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و خوابگاه‌های متأهلی و اجرای سیاست‌های ابلاغی جمعیت و خانواده هزینه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات، فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.