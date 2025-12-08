وزیر ورزش و جوانان وارد قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان صبح دوشنبه وارد استان قزوین شد و در بدو ورود با حضور در گلزار شهدای قزوین، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر ورزش ساعت خانه جوان واقع در بلوار امیرکبیر را افتتاح خواهد کرد. پس از آن از پروژه سالن ورزشی طبقاتی در مجاورت خانه جوان بازدید می‌کند.

جلسه شورای ورزش استان نیز با حضور وزیر ورزش و استاندار قزوین نیز امروز برگزار خواهد شد.

همچنین دنیا مالی از خانه سنگ‌نوردی مینودری و سپس از پروژه‌های سالن ۶۰۰۰ نفری و سالن سرپوشیده دوومیدانی در مجموعه ورزشی سردار آزادگان بازدید خواهد کرد.