به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران، بر اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی در سراسر کشور تاکید و اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان با حمایت از چنین طرحهایی، در جهت تحقق اهداف ورزش همگانی و قهرمانی گام برمیدارد.
وزیر ورزش و جوانان گفت: هدف از این بازدیدها، بررسی روند احداث و توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان و حمایت از پروژههایی بود که نقش مؤثری در ارتقای نشاط اجتماعی و گسترش فعالیتهای تربیتبدنی جوانان منطقه دارند.
وی در خصوص ساخت خوابگاه ورزشی در شهرستان تربت حیدریه بیان کرد: نیازهای مالی پروژههای ورزشی با استفاده از ابزارهایی همچون مولدسازی، ظرفیت ماده ۵۶ قانون بودجه و همکاری بانکها تأمین خواهد شد.
دنیا مالی گفت: سرمایهگذاری در ورزش، سلامت عمومی و نشاط اجتماعی را ارتقا میدهد.
وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: نباید تصور کرد که هر پروژه ورزشی نیازمند سالها زمان برای بهرهبرداری است. با مدیریت دقیق و حمایت مستمر مسئولان استان، بخش زیادی از اهداف و نیازهای ورزشی استان در زمان کوتاه قابل تحقق است.
وی افزود: هیچ پروژه نیمه تمامی در شهرستان تربت حیدریه وجود ندارد و مهمترین مسئله انسجام سیاستهای ورزشی شهرستان و فرهنگ مردم به سمت ورزشهای همگانی، قهرمانی و… است.
دنیامالی تصریح کرد: خوشبختانه زیرساختهای ورزشی مناسبی در شهرستان تربت حیدریه وجود دارد اما نگهداری از این امکانها نیازمند توجه و برنامهریزی جدی است.
وزیر ورزش و جوانان اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها را طرحی نوآورانه در جهت توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از پروژههای عمرانی و فرهنگی ورزشی عنوان کرد.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح میتواند تحولی جدی در تأمین منابع پایدار برای ورزش ایجاد کند و پاسخگوی مطالبات جوانان در مناطق مختلف، بهویژه شهرستانها و روستاهای کمبرخوردار باشد ضمن اینکه با اجرای این طرح، شفافیت مالی در حوزه ورزش افزایش یافته و برای مردم و نهادهای نظارتی اطمینان بیشتری ایجاد خواهد شد که درآمدهای عمومی بهصورت مشخص و مؤثر در توسعه ورزش هزینه میشود و حدود پنج میلیارد تومان برای نشان دار کردن مالیات توسط مردم شهرستان واریز شده است.
گفتنی است؛ وزیر ورزش و جوانان همچنین در جریان سفر خود به تربتحیدریه از مجموعههای ورزشی آزادی، تختی و پیست اتومبیلرانی و موتورسواری شهرستان بازدید کرد و با بررسی نیازها و ظرفیتهای این اماکن، برای رفع کاستیها و توسعه امکانات ورزشی با همکاری بخش خصوصی قول مساعد داد.
