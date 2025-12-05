وزیر ورزش و جوانان: سالن شهید رئیسی نماد عزم ملی و استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی صبح جمعه در مراسم افتتاح سالن ۶۵۰۰ نفری شهید رئیسی در مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه (ع)، با اشاره به اهمیت این پروژه ملی، تکمیل آن را حاصل «عزم مشترک استانی و ملی» دانست و اظهار کرد: اگر همت و پیگیری استان نبود، این سالن به مرحله بهره‌برداری نمی‌رسید.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه سیاست دولت تقویت اختیارات و توان اجرایی استان‌هاست، گفت: استان‌ها باید قدرت پیشبرد اهداف را داشته باشند؛ به‌ویژه استان‌هایی که با کشورهای همجوار مرز مشترک دارند. خراسان رضوی با موقعیت ویژه جغرافیایی و ارتباطات بین‌المللی، ظرفیت‌های فراوانی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در حوزه ورزش قابل بهره‌برداری است.

وی سالن شهید رئیسی را بزرگ‌ترین سالن ورزشی پس از انقلاب معرفی کرد و افزود: این مجموعه از منظر مهندسی و معماری کم‌نظیر است و جلوه‌های زیبایی و سازه منحصربه‌فردی دارد که آن را به یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های ورزشی کشور تبدیل کرده است.

دنیامالی با تأکید بر جایگاه ورزش ایران در عرصه جهانی اظهار کرد: ورزش ایران ظرفیت‌های متعالی دارد و امروز بسیاری از فدراسیون‌های بین‌المللی بر این توان تأکید می‌کنند. اما برای شکوفایی این استعدادها باید مسیر مردمی‌سازی را جدی‌تر دنبال کنیم.

وزیر ورزش و جوانان نمونه این الگو را افتتاح خانه کشتی طرقبه دانست و گفت: پروژه‌ای که به همت مردم به بهره‌برداری رسید، نشان داد که مشارکت اجتماعی می‌تواند موتور تحول ورزش باشد.

وی افزود: اگر بخواهیم تحول ایجاد کنیم، باید به جوانان و مردم اعتماد کنیم. پیشکسوتان جایگاه ارزشمندی دارند، اما میدان عمل باید به جوانان سپرده شود. نتایج این نگاه را نیز در رویدادهای مختلف دیده‌ایم.

دنیامالی با اشاره به عملکرد درخشان بانوان کشور در بازی‌های آسیایی ریاض گفت: دختران ایران ۳۳ مدال کسب کردند؛ رقمی بالاتر از مجموع مدال‌های بسیاری از کشورها در هر دو بخش بانوان و آقایان. این افتخار بزرگی برای ورزش ایران است.

وزیر ورزش و جوانان با ابراز امیدواری نسبت به آینده ورزش بانوان افزود: آرزوی من این است که دختران ما در المپیک طلا بگیرند. باور دارم در المپیک پیش‌رو این اتفاق خواهد افتاد و ورزش ایران درخشش کم‌نظیری خواهد داشت.

وی بر اهمیت برنامه‌ریزی و انسجام در مدیریت ورزش کشور تأکید کرد و گفت: در یک نظام همدلانه و منضبط می‌توانیم به جایگاه‌های بزرگ دست یابیم. اگر برنامه و پیگیری وجود داشته باشد، دستیابی به نتایج ارزشمند قطعی است.