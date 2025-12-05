به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی عصر جمعه در آئین افتتاح پروژه ورزشی شهدای غواص شهرستان تربتحیدریه، این شهرستان را یکی از شهرهای برجسته کشور در انسجام هیأتهای ورزشی و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی دانست.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه ویژه رشتههای موتورسواری و اتومبیلرانی در این شهرستان گفت: سرمایه مردمی در حوزه ورزشهای موتوری در تربتحیدریه بینظیر است و نشان میدهد فرهنگ این مردم اصالتاً به سمت ورزش همگانی و قهرمانی گرایش دارد.
وی با تأکید بر اهمیت مردمیسازی ورزش افزود: امروز ورزش در دست مردم است و هیأتها و فدراسیونها به صورت انتخابی اداره میشوند، با این حال باید بیش از پیش از ظرفیت جوانان بهرهبرداری شود.
دنیامالی همچنین به استفاده از ظرفیت شرکتها و موضوع نشاندار کردن مالیاتی در توسعه زیرساختهای ورزشی اشاره کرد و گفت: در همین مدت کوتاه مردم شهرستان ۵ میلیارد تومان برای توسعه ورزش و ایجاد فضاهای بهتر و بازسازی اماکن ورزشی و خوابگاهها واریز کردهاند که نشاندهنده تعهد و علاقه آنان به پیشرفت ورزش است.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه امکانات ورزشی میتواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، افزود: این مجموعهها قابلیت چندمنظوره دارند و میتوانند علاوه بر میزبانی تیمهای ملی و مسابقات منطقهای، در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرند
