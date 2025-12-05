  1. استانها
دنیامالی: تربت‌حیدریه الگوی توسعه زیرساخت‌های ورزشی است

تربت حیدریه- وزیر ورزش و جوانان گفت: مشارکت ۵ میلیارد تومانی مردم شهرستان تربت حیدریه در توسعه زیرساخت‌های ورزشی الگویی برای سایر شهرها است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی عصر جمعه در آئین افتتاح پروژه ورزشی شهدای غواص شهرستان تربت‌حیدریه، این شهرستان را یکی از شهرهای برجسته کشور در انسجام هیأت‌های ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی دانست.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به جایگاه ویژه رشته‌های موتورسواری و اتومبیلرانی در این شهرستان گفت: سرمایه مردمی در حوزه ورزش‌های موتوری در تربت‌حیدریه بی‌نظیر است و نشان می‌دهد فرهنگ این مردم اصالتاً به سمت ورزش همگانی و قهرمانی گرایش دارد.

وی با تأکید بر اهمیت مردمی‌سازی ورزش افزود: امروز ورزش در دست مردم است و هیأت‌ها و فدراسیون‌ها به صورت انتخابی اداره می‌شوند، با این حال باید بیش از پیش از ظرفیت جوانان بهره‌برداری شود.

دنیامالی همچنین به استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و موضوع نشاندار کردن مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: در همین مدت کوتاه مردم شهرستان ۵ میلیارد تومان برای توسعه ورزش و ایجاد فضاهای بهتر و بازسازی اماکن ورزشی و خوابگاه‌ها واریز کرده‌اند که نشان‌دهنده تعهد و علاقه آنان به پیشرفت ورزش است.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه امکانات ورزشی می‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، افزود: این مجموعه‌ها قابلیت چندمنظوره دارند و می‌توانند علاوه بر میزبانی تیم‌های ملی و مسابقات منطقه‌ای، در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرند

