مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرحهای نظارتی در استان اظهار کرد: از ابتدای آذرماه سال جاری، طرح تشدید نظارتها در سه مرحله ده روزه و با تمرکز بر سه محور اصلی شامل کالاها، صنوف و تخلفات اجرایی آغاز شده است.
امینی ادامه داد: این طرح با همکاری کلیه دستگاههای متولی نظارت بر بازار نظیر سازمان صمت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و پلیس امنیت اقتصادی در حال اجراست.
وی افزود: همزمان با این طرح، نظارت ویژه بر نانواییها و بازار شب یلدا نیز بهصورت میدانی و توسط تیمهای گشت مشترک در حال انجام است تا از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری شود.
امینی با اشاره به تعداد پروندههای تشکیلشده گفت: از ابتدای سال جاری، ۱۳۴ فقره پرونده در خصوص تخلفات احتکار، عدم اعلام موجودی کالا، ورود و خروج کالا به انبار بدون ثبت در سامانه، عرضه خارج از شبکه و امتناع از عرضه کالا تشکیل شده است بیشترین تخلفات مربوط به گروههای مواد غذایی، برنج، پوشاک، سیمان، مرغ، قطعات خودرو و لوازم خانگی بوده است.
وی ادامه داد: تنها در آبانماه بیش از ۱۸۰۰ پرونده تخلف صنفی تشکیل شده است که طی آن، محکومین بیش از ۲۷ میلیارد ریال جزای نقدی به شکات و دولت پرداخت کردهاند.
مدیرکل تعزیرات گیلان با تأکید بر اهمیت سرعت و دقت در رسیدگی به پروندهها اظهار داشت: بررسی سریع پروندهها باعث جلوگیری از گسترش تخلفات و حمایت از حقوق مصرفکنندگان میشود میانگین زمان رسیدگی به پروندههای تخلفات کالا و خدمات در شعب بدوی استان به طور متوسط ۱۵ روز است که این آمار نشاندهنده تلاش مجموعه تعزیرات برای پاسخگویی سریع به مردم است.
امینی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: طرحهای نظارتی و گشتهای مشترک، علاوه بر برخورد با تخلفات، نقش آموزشی برای فعالان بازار و اصناف دارد و باعث افزایش آگاهی صنوف نسبت به قوانین و مقررات میشود.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی تعزیرات حکومتی استان گیلان، ایجاد فضایی شفاف و سالم در بازار و تضمین دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز با قیمت عادلانه است اجرای مستمر طرحهای نظارتی و رسیدگی دقیق به پروندهها، پشتوانهای مهم برای تحقق این هدف به شمار میآید.
نظر شما