نجف زاده: طرح نظارتی شب یلدا در آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه افزود: در آستانه فرا رسیدن شب یلدا و افزایش تقاضای شهروندان برای خرید اقلامی مانند آجیل، شیرینی، میوه، حبوبات، گوشت، قند و شکر، طرح ویژه نظارت بر بازار شب یلدا در استان آغاز شد.

وی با بیان اینکه این طرح تا سوم دی‌ماه در سراسر استان اجرا می‌شود، هدف اصلی این برنامه را کنترل هدفمند بازار، جلوگیری از تخلفات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از هرگونه افزایش خودسرانه قیمت عنوان کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: در چارچوب این طرح، تیم‌های گشت مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و از اصناف بازرسی‌های میدانی انجام می‌شود. برخورد سریع و قاطع با تخلفاتی مانند گران فروشی و احتکار نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: در صورتی که برخی واحدها بر تکرار تخلف اصرار داشته باشند، اقدامات تنبیهی شدیدتر شامل پلمب، نصب پارچه هشدار و جریمه‌های بازدارنده اعمال می‌شود.

نجف‌زاده همچنین از شهروندان خواست برای مشارکت در اجرای بهتر این طرح، در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند.

بازار شب یلدا در آذربایجان‌غربی هر سال رونق زیادی دارد و مردم برای تهیه انواع حلواهای گردویی، هویجی و پسته‌ای، همچنین هندوانه، پشمک، خشکبار و میوه‌های زمستانی به بازار مراجعه می‌کنند.