مرتضی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ویژه نوروز و ماه مبارک رمضان تعزیرات حکومتی گیلان از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ با پیش بینی روزانه ۳ اکیپ نظارتی در رشت و یک اکیپ ۱۲ شهرستان تابعه دیگر گیلان آغاز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: طرح ویژه نوروزی و ماه مبارک رمضان با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها در بازار به ویژه مراکز عمده خرید و عرضه‌ی کالاهای اساسی، نمایشگاه‌های بهاره، میادین میوه و تره بار، شرکت‌های مسافرتی، رستوران‌ها، قنادی‌ها و… و. که در مرحله اول، از ۱۵ اسفند آغاز و تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ ادامه دارد و در مرحله دوم که از یکم فروردین ۱۴۰۳ آغاز و تا بیست و یکم فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد و نظارت‌ها در مرحله دوم مراکز اسکان و پذیرایی، اقامتگاه‌ها، اماکن زیارتی، زائرسراها و هتل‌ها و مراکز توزیع ویژه اقلام ماه مبارک رمضان مورد بازرسی اکیپ گشت مشترک تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های ناظر و همراه قرار می‌گیرد.

امینی ادامه داد: هر گروه بازرسی شامل ناظران مشترکی از تعزیرات حکومتی، صمت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج اصناف، گردشگری و پلیس اماکن، پلیس امنیت اقتصادی است که فرآیند توزیع و عرضه‌ی انواع کالا و خدمات بازار شب عید و ماه مبارک رمضان را نظارت می‌کند.

وی از رسیدگی به ۹۹.۹ درصدی پرونده‌های واصله به تعزیرات حکومتی در استان گیلان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری با رسیدگی به ۲۴ هزار و ۶۸۰ پرونده، ۹۹.۹ درصد پرونده‌های رسیده به تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.

امینی با بیان اینکه سرعت رسیدگی جهت ایفای نقش بازدارندگی برخورد با تخلفات اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار است، افزود: هرکدام از این پرونده‌ها به طور میانگین در کمتر از ۱۱ روز رسیدگی گردیده و در حال حاضر فقط ۱۰۸ پرونده باقی مانده است.

وی تصریح کرد: برای متخلفان پرونده‌های رسیدگی شده رأی محکومیت صادر گردیده و در مجموع به پرداخت ۱۳ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۵۴۴ میلیون و ۷۹۲ هزار ریال جریمه محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اضافه کرد: سامانه‌ی گویای ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده‌ی دریافت گزارشات مردمی در خصوص تخلفات احتمالی در بازار سراسر استان است.