محموله گوشت و برنج وارداتی با ارز آزاد وارد سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده مدیرکل جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: با پیگیریهای استاندار و تیم اقتصادی استان، تصویبنامه هیئت وزیران برای استانهای مرزی به اجرا درآمده که با تداوم آن، افزایش کمی، فراهمی بهتر و ارتقای کیفیت کالاهای اساسی در بازار محقق خواهد شد.
وی اظهار داشت: ادامه این روند به ثبات و حتی کاهش قیمتها در اثر رقابت بیشتر میانجامد.
دهمرده ویژگی کلیدی این طرح را علاوه بر جلوگیری از آسیبهای ناشی از تخصیص ارز ترجیحی مانند هدر رفت منابع و بروز تخلفات، تقویت نقش بازرگانان بومی در تأمین نیازهای بازار استان و کشور دانست و بیان کرد: این رویکرد در بلندمدت منافع بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت.
وی در پایان افزود: با تداوم و افزایش واردات در روزهای آتی، فراهمی بیشتر کالا و تثبیت قیمتها، زمینه رضایت عمومی و جلب سرمایهگذاری بیشتر فراهم شود.
