  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

زراعتی: ۲۵۰ تُن نخود سبز از مزارع شهرستان سرباز برداشت شد

زراعتی: ۲۵۰ تُن نخود سبز از مزارع شهرستان سرباز برداشت شد

سرباز - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرباز از آغاز برداشت نخود سبز خبر داد و گفت: عملیات برداشت ۷۵ هکتار از مزارع آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۵۰ تُن محصول باکیفیت به دست می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زراعتی سرباز از آغاز برداشت گسترده نخود سبز در این منطقه خبر داد و بیان کرد: عملیات برداشت ۷۵ هکتار از مزارع آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۵۰ تُن محصول باکیفیت به دست آید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرباز با اشاره به شرایط آب‌وهوایی مساعد و اجرای توصیه‌های فنی، از افزایش برداشت نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و گفت: نخود سبز سرباز علاوه بر تأمین بازار محلی، به سایر شهرهای استان نیز فرستاده می‌شود و نقشی کلیدی در رونق اقتصادی کشاورزان منطقه ایفا می‌کند.

وی افزود: توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و روش‌های نوین آبیاری در اولویت برنامه‌های جهاد کشاورزی سرباز قرار دارد و تولید نخود سبز به‌عنوان یک محصول سازگار با این اهداف پیگیری شده است.

کد خبر 6685498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها