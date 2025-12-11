زراعتی: ۲۵۰ تُن نخود سبز از مزارع شهرستان سرباز برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زراعتی سرباز از آغاز برداشت گسترده نخود سبز در این منطقه خبر داد و بیان کرد: عملیات برداشت ۷۵ هکتار از مزارع آغاز شده و پیشبینی میشود امسال حدود ۲۵۰ تُن محصول باکیفیت به دست آید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرباز با اشاره به شرایط آبوهوایی مساعد و اجرای توصیههای فنی، از افزایش برداشت نسبت به سالهای گذشته خبر داد و گفت: نخود سبز سرباز علاوه بر تأمین بازار محلی، به سایر شهرهای استان نیز فرستاده میشود و نقشی کلیدی در رونق اقتصادی کشاورزان منطقه ایفا میکند.
وی افزود: توسعه کشتهای کمآببر و روشهای نوین آبیاری در اولویت برنامههای جهاد کشاورزی سرباز قرار دارد و تولید نخود سبز بهعنوان یک محصول سازگار با این اهداف پیگیری شده است.
