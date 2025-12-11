  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

برگزیدگان مسابقه سراسری قرآن و عترت در آئین چلچراغ آیات تجلیل شدند

مشگین شهر- در آئینی همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)و روز زن، از برگزیدگان مسابقه سراسری قرآن و عترت «چلچراغ آیات» با اهدای لوح و جوایزی تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار ظهر پنج شنبه با تبریک سالروز تولد ام ابیها و تبریک و تهنیت به همه زنان و مادران جامعه اسلامی خصوصاً مادران و همسران شهدا که عمری فرزند تربیت و تقدیم جمهوری اسلامی کردند و کوهی از صبر و صلابت و ایمان و بردباری را دارند اظهار کرد: این مراسم، فرصتی است برای تأکید بر جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان اسوه‌ای برای همه انسان‌ها، و همچنین تقدیر از تلاش‌های قرآنیان عزیز که چلچراغ هدایت جامعه را روشن نگاه می‌دارند.

وی با اشاره به اینکه حجاب امانت بزرگ الهی است، بیان کرد: زهرا (س) در برابر مرد نابینا حجاب خود را رعایت می‌کرد چون حجاب حق الله است و امانتدار این حق الله زنان جامعه هستند که باید از این امانت الهی به خوبی پاسداری کنند.

امام جمعه مشگین شهر با بیان اینکه نماز به عنوان یک عبادت جامع و منظم، نه تنها یک تکلیف شرعی، بلکه نقش یک «کارخانه انسان‌سازی» و «نردبان قرب الهی» را ایفا می‌کند، بیان کرد: این فریضه الهی با ایجاد نظم، خودآگاهی و اتصال دائمی به مبدأ هستی، در ساختار شخصیت و معنویت انسان تأثیری ژرف و تحول‌آفرین بر جای می‌گذارد.

حجت‌الاسلام باوقار، با اشاره به اینکه حضرت زهرا (س) اسوه کامل ایمان، علم، حیا و مقاومت برای همه انسان‌ها به ویژه زنان مسلمان است، تأکید کرد: انسانی که با قرآن و عترت پیوند بخورد، راه سعادت را یافته و در پرتو تعالیم این دو ثقل وزن، به کمال حقیقی خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه همسرداری فقط پخت و پز نیست بلکه تدبیر محیط خانه به محیط آرامش است که منجر به تربیت فرزندانی صالح می‌شود و خانه‌ای که مملو از آرامش، محبت و ارزش‌های انسانی باشد، به طور طبیعی زمین حاصلخیزی برای پرورش فرزندانی مسئول، متعهد و صالح می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مسابقات قرآن، آن را حرکتی عمیق فرهنگی و فرصتی برای انس بیشتر نسل جوان با معارف الهی خواند.
این آئین، جلوه‌ای از تلفیق فرهنگ اسلامی، تجلیل از مقام والای مادران و بانوان و ترویج معارف قرآنی و عترت است.

در پایان، با اهدای لوح تقدیر، هدایا و جوایز نقدی از برگزیدگان مسابقه در بخش‌های مختلف، به‌طور ویژه از بانوان قرآن‌آموزی که در این دوره از مسابقات خوش درخشیده بودند، تقدیر به عمل آمد.

