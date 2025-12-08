اقتصاد مقاومتی، راه حل اساسی یا راه کار موقتی؟

به گزارش خبرنگار مهر، هم اندیشی تخصصی «اقتصاد؛ دوگانه معیشت و مقاومت» به همت قرارگاه جهادی اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی و با سخنرانی صاحبنظران و اساتید برگزار میشود.
در این نشست احمدعلی یوسفی با موضوع ریشههای تورم و راه حل آن براساس اقتصاد مقاومتی، سیدحسین میرمعزی، با موضوع تبیین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی (الگوی الهام بخش از نظام اقتصاد اسلامی)، کمیل قنبرزاده در موضوع صندوقهای تخصصی سرمایه گذاری مردمی زمینه ساز شعار سال و قاسم ترخان در موضوع نقش گناهان اجتماعی در گرانی و تورم: تحلیل مبتنی بر سنتهای الهی در عرصه اقتصاد به دبیری موسی مزینیان سخنرانی میکنند.
این نشست امروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۲:۴۵ در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شعبه قم به صورت حضوری برگزار میشود. علاقه مندان همچنین میتوانند این نشست را به صورت مجازی و از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/jahadi دنبال کنند.
