عاشوریان: ۱۳۰۰ برنامه ویژه زنان در گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره عاشوریان صبح دوشنبه در نشست خبری هفته بزرگداشت مقام زن اظهار کرد: وجود مبارک حضرت زهرا (س) از شگفتی‌های عالم خلقت هستند لذا نیازمند بهره‌گیری از سیره علمی بانوی بزرگوار در عرصه‌های داخلی و خارجی در تمام ابعاد هستیم.

وی به لزوم توجه به گرامیداشت مقام مادر به عنوان یک راهبرد تقویت نهاد خانواده اشاره کرد و گفت: هفته گرامیداشت مقام زن فرصتی برای بازنمایی جایگاه زنان در عرصه نظام است.

رئیس جامعه زنان سپاه قدس گیلان با اشاره به اهداف هفته گرامیداشت مقام زن تصریح کرد: تبیین و نهادینه سازی نقش مادر در کنار خانه‌داری در عرصه اجتماعی، امیدآفرینی، بهره‌گیری از مشارکت مردمی، تقویت شاخص‌های بومی محلی، تقویت بنیان خانواده، تعامل و هم افزایی با سایر نهادها در دستور کار است.

عاشوریان افزود: محورهای برنامه‌های هفته گرامیداشت زن شامل تبیین الگوی فاطمی، تبیین دستاوردهای مثبت انقلاب در حوزه زنان، تبیین نقش زنان در پیشبرد اهداف انقلاب، ترویج نقش ارزشمندی زنان در حفظ و تحکیم خانواده، نقش و مسئولیت زنان مبتنی بر تفکر امامین انقلاب در مواجهه با تهدیدهای مختلف است.

وی گفت: هفته بزرگداشت مقام زن با شعار محوری؛ بانوی ایرانی مظهر نجابت و الگوی مقاومت با محور محلات و بسیج اقشار برگزار خواهد شد.

رئیس جامعه زنان سپاه قدس گیلان از اجرای بیش از یک هزار و ۳۰۰ عنوان برنامه در این هفته خبر داد و افزود: جشن بانوی باشکوه، رویداد شکوه بانوی ایرانی، رویداد گیلدخت، همایش شکوه مادری به منظور تکریم مادران سه فرزند به بالا، جام مسابقات ورزشی شقایق‌های مقاوم، افتتاح مراکز کارآفرینی، برگزاری کارگاه مهارت افزایی در حوزه زنان، نشست جایگاه زنان کشاورز، نقش مادر در تمدن اسلامی، کارگاه سبک زندگی اسلامی با محوریت نقش مادر در آینده جزو برنامه‌های این هفته است.

عاشوریان به برگزاری رویداد باهنران در این هفته اشاره و عنوان کرد: این رویداد با هدف مشارکت بانوان هنرمند در حوزه زن و خانواده برگزار خواهد شد.

وی افزود: برپایی خیمه نذر مادری و بانوی آب و آئینه، کارگاه ارتقا مهارت‌های نوین کشاورزی، برگزاری غرفه‌های یک حس خوب، دیدار با خانواده شهدای سلامت، برگزاری نشست بانوان نخبه و تأثیرگذار با مسئول ولی فقیه، برگزاری ایستگاه‌های صلواتی در میعادگاه نماز جمعه، برپایی نمایشگاه پوشاک فاخر ایرانی، ویزیت رایگان از جمله برنامه‌های هفته گرامیداشت زن محسوب می‌شود.

رئیس جامعه زنان سپاه قدس گیلان از اجرای پویش مجازی من مادرم را دوست دارم خبر داد و گفت: پویش کمک به زندانیان جرایم غیرعمد، اجرای طرح بازار بهشتی، تجلیل از مادران بسیجی خانه‌دار، برگزاری مسابقه نگارش دلنوشته برای مادر، اجرای پویش بوسه بر دستان مادر، برگزاری

نشست گفتگو محور و تجربه مادری و همسر داری با دیدگاه فاطمی، دیدار دانش آموزان با مادران شهدا برگزاری نمایشگاه جان من و بانوی تمدن ساز جزو این موارد است.