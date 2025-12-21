عاشوریان: روایت بانوی اسوه نیاز امروز جامعه و نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره عاشوریان شامگاه یکشنبه در نشست بانوان رسانهای رویداد «طنین» که به همت بسیج رسانه استان گیلان در رشت برگزار شد، با اشاره به جایگاه زن در انقلاب اسلامی اظهار کرد: جشنواره «حریم رسالت» به عنوان یک برنامه ابتکاری از سوی استان گیلان، امروز به الگویی شاخص در سطح کشور تبدیل شده است.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان افزود: برگزاری این جشنواره موجب شد رویداد «طنین» نیز در سایر استانها اجرا شود و گفتمانسازی در حوزه زن و خانواده گسترش یابد.
وی با تشریح محورهای جشنواره «حریم رسالت» بیان کرد: روایت زندگی بانوان موفق ایرانی، تبیین واقعیت زندگی زنان در کشورهای غربی، بررسی پیشرفت زنان در انقلاب اسلامی، نقش زن در تحکیم بنیان خانواده، چالش جمعیت و سبک زندگی ایرانی اسلامی، نقش زنان در کاهش آسیبهای اجتماعی و روایت بانوان اثرگذار گیلانی پیش و پس از انقلاب اسلامی از مهمترین محورهای این رویداد است.
بانوی ایرانی مظهر ایمان و نقشآفرینی اجتماعی است
عاشوریان با بیان اینکه رویداد «طنین» با هدف گفتمانسازی انقلاب اسلامی در حوزه زن و خانواده برگزار میشود، تصریح کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای معرفی زنان الگو و شاخص در عرصههای مختلف و انتقال این الگوها به نسل امروز است.
وی با اشاره به اهمیت تولید محتوای رسانهای در حوزه زنان گفت: بانوی تراز انقلاب اسلامی با شاخصههای اثرگذار باید بهدرستی معرفی شود و این رویدادها بستر مناسبی برای این مهم فراهم کردهاند.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان، رویداد «طنین» را فرصتی برای نقشآفرینی بانوان رسانهای دانست و افزود: بانوان فعال رسانهای میتوانند در حوزه زن و خانواده، نقش بانوی تمدنساز را ایفا کنند.
وی با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای زن و نمایشگاههای مرتبط اظهار کرد: در این برنامهها تلاش شد بخشی از مسائل و ظرفیتهای حوزه زن مورد توجه قرار گیرد.
عاشوریان با بیان اینکه بانوی ایرانی اسلامی مظهر مجاهدت و الگوی نجابت است، گفت: بانوی ایرانی با الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س)، در برابر توطئهها و هجمههای دشمنان ایستادگی میکند.
وی با تأکید بر نقش زنان در خانواده افزود: زنان در تحکیم بنیان خانواده نقش اساسی دارند و باید نسبت به این جایگاه حساس و مسئولانه عمل کرد.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش تعیینکننده زنان در پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: اگر زنان حضور نداشتند، انقلاب اسلامی به پیروزی نمیرسید.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز زنان علاوه بر نقشآفرینی در خانواده، با آمادهسازی همسران و پشتیبانی از جبههها، حضوری مؤثر در همه عرصهها داشتند.
عاشوریان در پایان با بیان اینکه اینگونه رویدادها با هدف الگوسازی و معرفی بانوان موفق برگزار میشود، گفت: بانوی ایرانی اسلامی با ایمان و نجابت، زن تمدنساز در خانواده و جامعه است و روایت بانوی اسوه در گفتمان انقلاب اسلامی، نسل امروز را با الگوهای واقعی زنان نقشآفرین آشنا میکند.
