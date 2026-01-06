  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

عاشوریان: جشنواره «گیل‌دخت» پیوند نوآوری و فرهنگ در طراحی پوشاک است

عاشوریان: جشنواره «گیل‌دخت» پیوند نوآوری و فرهنگ در طراحی پوشاک است

رشت- مسئول بسیج جامعه زنان گیلان با اشاره به اهمیت پوشش عفیفانه در فرهنگ ایرانی اسلامی گفت: جشنواره «گیل‌دخت» پیوند نوآوری و فرهنگ در طراحی پوشاک ایرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره عاشوریان صبح سه شنبه در جلسه جشنواره گیلدخت با بیان اینکه پوشش عفیفانه عنصر جدایی‌ناپذیر از فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی است، اظهار کرد: استعدادهای نهفته در وجود هنرمندان پویا و خلاق ایرانی در بستر جشنواره فرصت بروز پیدا می‌کند و با قرار گرفتن در شبکه‌ای از هنرمندان رشد و بالندگی می‌یابد.

مسئول بسیج جامعه زنان گیلان افزود: جشنواره «گیل‌دخت» با تمایز میان بخش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی قصد دارد به رشد و ارتقای افرادی کمک کند که آینده طراحی پوشاک جامعه ایرانی در دست آنان است.

وی تصریح کرد: این جشنواره با گردهم‌آوردن اجرای زنجیره پوشاک ایرانی اسلامی و با اتکا به تلاش و نوآوری، قله‌ای دیگر فتح کرده و به جایگاه واقعی خود در وضعیت پوشاک دست می‌یابد.

«گیل‌دخت» زنجیره پوشاک ایرانی اسلامی در مسیر نوآوری

عاشوریان با بیان اینکه موضوع اصلی جشنواره احیا و روزآمدسازی هنر ایرانی در پوشش عفیفانه است، گفت: این موضوع به منزله روح جشنواره در همه بخش‌ها جاری است.

وی با اشاره به اقدامات سازمانی پس از رونمایی پوستر جشنواره اظهار کرد: دبیرخانه مرکزی سازمان بسیج جامعه زنان تشکیل شد و در تمام نواحی ۱۹ گانه گروه‌هایی در بستر «ایتا» با موضوعیت تبلیغ و دعوت مخاطبان به جشنواره فعال شدند.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای استان گیلان برگزار می‌شود، افزود: جلسات درون‌سازمانی در قالب قرارگاه تعالی زن و خانواده با حضور معاون هماهنگ‌کننده مسئول بسیج جامعه زنان و دبیر جشنواره برگزار شد و جلسات برون‌سازمانی نیز برای هماهنگی بیشتر شکل گرفت.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه جانبی گفت: نمایشگاهی به منظور نشان دادن هنر بانوان گیلانی، زنان سرپرست خانوار و زنان کارآفرین در گالری تالار مرکزی منعقد می‌شود. این نمایشگاه شامل هنر بانوان شرق گیلان و غرفه چادرشب بافی است که با نقوش و ایده‌های نو توسط هنرمندان آن سرزمین ارائه خواهد شد.

رشد ۵ برابری آثار دریافتی به دبیرخانه جشنواره گیلدخت

عاشوریان به استقبال چشمگیر جشنواره گیلدخت، افزود: تاکنون ۲۵۰ اثر در بخش دوخت لباس، ۵۵ اثر در بخش طراحی و ۱۵ اثر در بخش پژوهش دریافت شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۵ برابر است

به گزارش بسیج جشنواره گیلدخت در راستای تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه پوشاک، شناسایی ظرفیت‌های تاریخی و هنری اقوام ایرانی و پرورش استعدادهای نوپا در طراحی از مهم‌ترین اهداف این جشنواره است که در دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

کد خبر 6715261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها