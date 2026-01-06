به گزارش خبرنگار مهر، طاهره عاشوریان صبح سه شنبه در جلسه جشنواره گیلدخت با بیان اینکه پوشش عفیفانه عنصر جداییناپذیر از فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی است، اظهار کرد: استعدادهای نهفته در وجود هنرمندان پویا و خلاق ایرانی در بستر جشنواره فرصت بروز پیدا میکند و با قرار گرفتن در شبکهای از هنرمندان رشد و بالندگی مییابد.
مسئول بسیج جامعه زنان گیلان افزود: جشنواره «گیلدخت» با تمایز میان بخشهای دانشآموزی و دانشجویی قصد دارد به رشد و ارتقای افرادی کمک کند که آینده طراحی پوشاک جامعه ایرانی در دست آنان است.
وی تصریح کرد: این جشنواره با گردهمآوردن اجرای زنجیره پوشاک ایرانی اسلامی و با اتکا به تلاش و نوآوری، قلهای دیگر فتح کرده و به جایگاه واقعی خود در وضعیت پوشاک دست مییابد.
«گیلدخت» زنجیره پوشاک ایرانی اسلامی در مسیر نوآوری
عاشوریان با بیان اینکه موضوع اصلی جشنواره احیا و روزآمدسازی هنر ایرانی در پوشش عفیفانه است، گفت: این موضوع به منزله روح جشنواره در همه بخشها جاری است.
وی با اشاره به اقدامات سازمانی پس از رونمایی پوستر جشنواره اظهار کرد: دبیرخانه مرکزی سازمان بسیج جامعه زنان تشکیل شد و در تمام نواحی ۱۹ گانه گروههایی در بستر «ایتا» با موضوعیت تبلیغ و دعوت مخاطبان به جشنواره فعال شدند.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت سازمانها و نهادهای استان گیلان برگزار میشود، افزود: جلسات درونسازمانی در قالب قرارگاه تعالی زن و خانواده با حضور معاون هماهنگکننده مسئول بسیج جامعه زنان و دبیر جشنواره برگزار شد و جلسات برونسازمانی نیز برای هماهنگی بیشتر شکل گرفت.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه جانبی گفت: نمایشگاهی به منظور نشان دادن هنر بانوان گیلانی، زنان سرپرست خانوار و زنان کارآفرین در گالری تالار مرکزی منعقد میشود. این نمایشگاه شامل هنر بانوان شرق گیلان و غرفه چادرشب بافی است که با نقوش و ایدههای نو توسط هنرمندان آن سرزمین ارائه خواهد شد.
رشد ۵ برابری آثار دریافتی به دبیرخانه جشنواره گیلدخت
عاشوریان به استقبال چشمگیر جشنواره گیلدخت، افزود: تاکنون ۲۵۰ اثر در بخش دوخت لباس، ۵۵ اثر در بخش طراحی و ۱۵ اثر در بخش پژوهش دریافت شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۵ برابر است
به گزارش بسیج جشنواره گیلدخت در راستای تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در عرصه پوشاک، شناسایی ظرفیتهای تاریخی و هنری اقوام ایرانی و پرورش استعدادهای نوپا در طراحی از مهمترین اهداف این جشنواره است که در دی ماه سال جاری برگزار میشود.
