به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا فاضلی‌راد در آئین اختتامیه رویداد «باهنران» و همزمان با افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده با نقش‌آفرینی زنان هنرمند ایران اسلامی، با اشاره به جایگاه هنر متعهد اظهار کرد: هنر تنها برای دیده‌شدن نیست، بلکه موضع انسان در برابر حقیقت، رنج، زیبایی و مسئولیت است و ما امروز گرد هم آمده‌ایم چون باور داریم هنر متعهد، حتی آرام و بی‌صدا، همچنان توان اثرگذاری و تکان‌دادن جهان را دارد.

وی با بیان اینکه رویداد «باهنران» پیوندی عمیق میان هنر و باور ایجاد کرده است، افزود: در این مسیر، زیبایی بدون تعهد کافی نیست و تعهد بدون خلاقیت نیز معنا نمی‌یابد. این تلاقی، هنر را از سطح نمایش فراتر می‌برد و آن را به زبانی اثرگذار برای اندیشه و ایمان تبدیل می‌کند.

دبیر جشنواره «باهنران» آثار ارائه‌شده در این رویداد را روایت‌گر اخلاص، امید و مقاومت دانست و گفت: در این آثار، زن نه صرفاً موضوع تصویر، بلکه راوی تاریخ، حافظ هویت و نماد ساختن آینده است؛ حتی در دل رنج‌ها و ویرانی‌ها نیز به تصویر کشیده می‌شود.

فاضلی‌راد با تأکید بر اینکه «باهنران» تنها یک رقابت هنری نیست، اظهار کرد: این رویداد حرکتی فرهنگی برای روایت حقیقت با زبان زیبایی است و امید می‌رود آغاز مسیری باشد برای خلق آثاری ماندگار که در برابر هجوم فرهنگی، سنگری از معنا، امید و تعهد بنا کنند.