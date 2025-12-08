  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

راه‌اندازی سامانه گزارش تخلفات آموزشی جهت حفظ شأن دانشجوی پزشکی

قائم‌مقام وزیر بهداشت با اشاره به دغدغه دانشجویان درباره روابط نادرست آموزشی اعلام کرد: سامانه گزارش‌دهی سوءرفتار حرفه‌ای فعال شده و گزارش‌ها در کلان‌منطقه‌ها با نظارت مشخص پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علی جعفریان، قائم‌مقام وزیر بهداشت و سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی و کنشگری دانشجویان، درباره موضوعاتی چون افزایش ظرفیت، آموزش غیرانتفاعی در علوم پزشکی و اصلاح روابط آموزشی در محیط‌های بالینی توضیحاتی ارائه کرد.

در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایران، علی جعفریان قائم‌مقام وزیر بهداشت و سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت، ضمن تبریک ۱۶ آذر به دانشجویان، این روز را «نماد بیداری و کنشگری دانشگاهی» دانست و اظهار کرد: خوشحالم که امروز در شرایطی هستیم که دانشجو می‌تواند آزادانه سخن بگوید و دیدگاه‌های خود را با مسئولان کشور تا سطح رئیس‌جمهور در میان بگذارد.

پیگیری اصلاح ظرفیت پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی

دکتر جعفریان با اشاره به بحث افزایش ظرفیت که از دغدغه‌های اصلی دانشجویان است، گفت: در سال ۱۴۰۰ همه نهادهای رسمی حوزه آموزش پزشکی از فرهنگستان علوم پزشکی تا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت با این مدل افزایش ظرفیت مخالفت کرده بودند، اما این موضوع تصویب شد. اکنون مجموعه‌ای از اقدامات رسمی برای اصلاح این تصمیم در حال پیگیری است.

وی افزود: وزیر بهداشت نامه رسمی به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس‌جمهور ارسال کرده اند و پیگیری ادامه دارد. من هم در ستاد سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست طرح موضوع کردم و همچنین در مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی مقرر شده نامه‌ای با امضای اعضای فرهنگستان برای طرح نگرانی‌ها ارسال شود.

او تأکید کرد: تمام مسیرهای قانونی و کارشناسی برای متعادل‌سازی ظرفیت‌ها با زیرساخت‌ها، امکانات آموزشی و نیاز واقعی کشور در حال پیگیری است و امیدواریم این روند به نتیجه مؤثر برسد.

درخواست از دانشجویان برای انعکاس مسائل به مسئولین

قائم‌مقام وزیر بهداشت خطاب به دانشجویان گفت: تصور نکنید بیان مسائل از زبان مسئولان همیشه مؤثرتر است. در بسیاری مواقع صدای شما اثرگذاری بیشتری دارد. از ابزارهایی که در اختیار دارید—نشریات، رسانه‌ها، سایت‌ها و فضای مجازی برای انتقال مشکلات استفاده کنید. این صدا شنیده می‌شود.

آموزش غیرانتفاعی در علوم پزشکی موضوعیت ندارد

او درباره طرح‌های مرتبط با «دانشگاه‌های غیرانتفاعی در گروه پزشکی» نیز تصریح کرد: آموزش علوم پزشکی به دلیل ویژگی‌های خاص آن—گران‌بودن، طولانی‌بودن فرایند آموزش، اتکای مستقیم بر محیط بالینی، و هزینه–فایده‌های اجتماعی—باید کاملاً تابع نیاز کشور باشد.

وی افزود: در شرایط موجود، آموزش غیرانتفاعی در علوم پزشکی نه اولویت دارد، نه موضوعیت و نه امکان اجرایی. مدل کشورهایی که در آنها تمام أمور عمومی توسط بخش خصوصی ادراه می‌شود و دولت فقط نقش تنظیم‌گری و نظارت دارد، قابل قیاس با شرایط کشور ما نیست.

راه‌اندازی سامانه گزارش سو رفتار حرفه‌ای در معاونت آموزشی

جعفریان با اشاره به دغدغه دانشجویان درباره «روابط نادرست در محیط‌های آموزشی» گفت: در برخی محیط‌های بالینی ممکن است ارتباطات حرفه‌ای به شکل صحیح برقرار نشود. برای همین، سامانه گزارش‌دهی سو رفتار حرفه‌ای در سایت معاونت آموزشی با آدرس https://simad.behdasht.gov.ir فعال شده و برای هر کلان‌منطقه یک ناظر تعیین شده و گزارش‌ها بررسی، ارزیابی و پیگیری می‌شود.

او افزود: تا دیروز ۱۰۵ گزارش ثبت شده که بخشی از آن‌ها را مطالعه کرده‌ام. رسیدگی زمان‌بر است، اما واکنش‌ها بر اساس جمع‌بندی دقیق صورت می‌گیرد.

لزوم مشارکت دانشجویان در ارتقای سیستم آموزشی کشور

در بخش پایانی سخنان جعفریان تأکید کرد: اگر باور دارید که مسئولان فعلی از جمله وزیر بهداشت با نیت کمک به ارتقای نظام سلامت مسئولیت پذیرفته‌اند، شما هم به سهم خود کمک کنید. مشکلات مزمن چند ده ساله راه‌حل فوری ندارند و برخی ابزارهای اصلاح نیز در اختیار مستقیم وزارتخانه نیست، اما با همراهی شما دانشجویان و جامعه پزشکی می‌توان یک گام برای پیشرفت کشور برداشت.

کد خبر 6681875
شبنم درخشان

    نظرات

    • حامدی US ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      6 2
      پاسخ
      به امید اصلاح ظرفیتها و حفظ شان حوزه پزشکی که با جان انسان در ارتباط است.به امید بهبود وضع نابسامان آموزش پزشکی ناشی از افزایش بی رویه ظرفیتها
    • سجاد IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 3
      پاسخ
      انحصاری نباید باشد ،فقط درکشورمان رشته پزشکی انحصاری شده ،درکشورهای پیشرفته هر خانواده یک پزشک مخصوصی دارد ولی درکشورمان به ازای هزاران نفر یک پزشک تعلق می‌گیرد
    • امین IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      به دنبال کاهش ظرفیت پزشکی هستند غافل از اینکه هزاران نفر کنکور را دور زدند وبرای تحصیل در رشته پزشکی به کشورهایی نظیر روسیه ،هندو... می‌روندوکسی جلوشان نمی‌گیرد.البته غافل نیستند میدونند ولی چون منافعی دارند خودشان به اون راه می‌زنند
    • IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 0
      پاسخ
      برید سری به مطب ها بزنید ببینید چقدر شلوغند این نشان از کمبود پزشک است.نبایدبه خاطر منافع برخی افراد سودجو و انحصاریون ظرفیت را کاهش داد.درعوض باید ظرفیت را افزایش داد تا هزینه هایی نظیر دندانپزشکی برای مردم کاهش پیدا کند
    • الهی IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      2 1
      پاسخ
      سه معضل دانش آموزان امروزه: 1-انحصاری بودن رشته پزشکی 2-تحصیل دانشجویان پزشکی در خارج ودور زدن کنکور 3-مافیای کنکور که برای تاثیر معدل امتحانات نهایی سنگ اندازی می‌کنند
    • ناشناس CA ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      آموزش پزشکی از وزارت بهداشت باید گرفته بشه برگرده وزارت علوم این تعارض منافع آشکار هست شبیه اینه که وزارت راه و نیرو هم بیان دانشگاه بزنن برای تربیت مهندس برق و عمران
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      1 0
      پاسخ
      فقط درحد سوال آیا آن پزشک استاد دانشگاه در مطب زیر میزی می‌گیرند امکان گرفتن سکه برای نمره دادن هم هست ؟
    • ساناز US ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اموزش پزشکی باید به وزارت علوم برگرده. صنف نباید اختیارات حاکمیتی دستش باشه

