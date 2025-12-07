  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

الزام دولت به ارائه گزارش ماهانه منابع و مصارف بودجه به مجلس

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه الزامات و احکام مورد نیاز بودجه‌های سنواتی، دولت را مکلف کردند گزارش تفصیلی منابع و مصارف بودجه سالانه را هر ماه به مجلس ارائه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، با ماده ۲ این لایحه و الحاقات و اصلاحات آن به شرح زیر موافقت کردند:

با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین با وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی، باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی انجام می‌پذیرد.

نگهداری هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی در سایر بانک‌ها و حساب‌ها ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر ۳ ماه یک بار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

زهرا علیدادی

