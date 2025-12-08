به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در راستای پیگیری برنامه‌های راهبردی و نظارتی دستگاه قضائی و به منظور پایش نحوه خدمت رسانی به مردم از حوزه قضائی شهرستان جاسک بازدید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بدو ورود به شهرستان جاسک با حضور در محل یادمان شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهدای والامقام انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در این بازدید، ضمن حضور در قسمت‌های مختلف ساختمان‌های دادگستری، دادسرا و محاکم صلح و شورای حل اختلاف شهرستان جاسک و بازرسی از فعالیت‌های انجام شده، از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه‌ها و نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضائی قرار گرفت.

قهرمانی در دیدار با مسئولین و کارکنان حوزه قضائی جاسک نیز ضمن اطلاع از نقطه نظرات و مطالبات آنها، توصیه‌هایی را به منظور ارتقا کمی و کیفی عملکرد این حوزه قضائی مطرح کرد.

وی بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‌های بایگانی تأکید کرد و دستور داد همکاران قضائی و اداری تمام تلاش خود را در جهت تسریع در رسیدگی و تکریم مراجعان به کار گیرند.

گفتنی است؛ در جریان این بازدید که معاونین رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز حضور داشتند، حجت الاسلام علی امامی رئیس دادگستری و محمد جواد پارسانیا دادستان شهرستان جاسک گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات این حوزه قضائی ارائه کردند.