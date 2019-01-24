آزادسازی بیش از ۶۹۰ هکتار از اراضی ملی در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مدرس بیان داشت: با توجه به تدابیر اتخاذ شده از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان، رشد ۸۰ درصدی رفع تصرف از اراضی ملی و انفال را در شهرستان جاسک شاهد هستیم.

رئیس دادگستری شهرستان جاسک با اشاره به مهلت ۲۰ روزه تعیین شده از سوی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به منظور تسریع در اجرای احکام رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان جاسک از شتاب بخشی در روند آزادسازی اراضی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: با صدور دستورات قضایی و اجرای آن توسط اداره منابع طبیعی شهرستان جاسک بیش از ۶۹۰ هکتار از اراضی ملی این شهرستان آزادسازی شده است.

مدرس تصریح کرد: با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاسک، ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده ۱۱۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال می باشد که پس از اجرای دستورات قضایی به بیت المال بازگشته است.

رئیس دادگستری شهرستان جاسک با اعلام اینکه شش پرونده رفع تصرف از اراضی ملی شهرستان جاسک و دشت جگین در دادگستری این شهرستان تشکیل و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته است یادآور شد: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون رشد ۸۰ درصدی رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان جاسک را در مقایسه با سال ۱۳۹۶ شاهد هستیم.

این مقام قضایی با اشاره به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در رابطه با لزوم تسریع در رفع تصرف از اراضی دشت جگین خاطرنشان کرد: بیش از ۱۳۶ هکتار از اراضی دشت جگین که در سال‌های گذشته توسط افراد سودجو تصرف شده بود آزادسازی شده و همچنین ۵۵۴ هکتار از اراضی حوزه شرق بخش جگین ، یکدار و هنگستان نیز رفع تصرف شده است.

وی با اعلام این مطلب که با توجه به مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، تأکیدات رئیس کل دادگستری استان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور انسداد گریزگاه های سودجویان طی سال ۱۳۹۷، کاهش ۹۸ درصدی تصرفات غیر مجاز در این حوزه قضایی را در مقایسه با سال ۱۳۹۶ شاهد می باشیم.

رئیس دادگستری شهرستان جاسک در خاتمه با اشاره به ضرورت مقابله هدفمند و مستمر با متخلفان حوزه زمین‌خواری تصریح کرد: حفاظت از اراضی ملی و صیانت از منابع طبیعی عزم همگانی دستگاه های مسئول را به منظور اجرای تدابیر پیشگیرانه ،مقابله بهنگام و تسریع در اجرای احکام می طلبد.

شایان ذکر است، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در چهارم دی ماه ۱۳۹۷ و در جریان برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با تأکید بر لزوم تسریع در روند برخورد با تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی شهرستان جاسک به ویژه اراضی دشت جگین، اجرای احکام صادره در این حوزه را طی مدت بیست روز خواستار شد.