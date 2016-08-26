افزایش ۶ درصدی طلاق توافقی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، محمدصادق اکبری در سخنان خود با یادآوری این مطلب که هدف از تشکیل جلسه مذکور معرفی رئیس جدید دادگستری شهرستان جاسک و تکریم و تشکر از ریاست پیشین دستگاه قضایی این شهرستان است، بیان داشت: بنا بر تشخیص و صلاحدید ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، از این پس حسین حبیب زاده بیژنی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان جاسک منصوب شد و همچنین از مساعی جمیله و زحمات حجت الاسلام زارعی کریانی، رئیس پیشین دادگستری جاسک در مدت مسئولیت وی، تشکر و قدردانی می شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با بیان این مطلب که براساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از تیرماه سال ۱۳۹۴ به مرحله اجرا در آمده است، در برخی از حوزه های قضایی بنا بر تشخیص و صلاحدید ریاست قوه قضائیه، سیستم دادگاه عمومی شهرستان برقرار شده است، افزود: با استناد به قانون آئین دادرسی کیفری جدید، در حوزه دادگاه عمومی شهرستان، پست های دادستان، بازپرس و دادیار حذف شده و رئیس حوزه قضایی مسئول رسیدگی به وظایف دادستان هم است.

وی عنوان کرد: بر هم این اساس حوزه قضایی شهرستان جاسک نیز مشمول اجرای این قانون شده است و بدین ترتیب، از این پس با حکم صادره از سوی ریاست معزز قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، آیت الله آملی لاریجانی، حسین حبیب زاده بیژنی به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و رئیس حوزه قضایی شهرستان جاسک منصوب شده و عهده دار انجام وظایف قانونی خواهد بود.

حجت الاسلام اکبری، ضمن آرزوی موفقیت برای حسین حبیب زاده بیژنی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان جاسک در ارائه خدمت موثر و در تصدی مسئولیت جدید، از مسئولان اجرایی، امنیتی و انتظامی، علماء و مردم شریف این شهرستان درخواست کرد تا همچون گذشته دادگستری شهرستان جاسک را در ادامه خدمت رسانی، یاری کنند.

با برگزاری این مراسم ،حجت الاسلام والمسلمین محمد زارعی کریانی رئیس سابق دادگستری شهرستان جاسک مسئولیت ریاست مجموعه قضایی این شهرستان را به حسین حبیب زاده بیژنی سپرد تا اینکه حبیب زاده بیژنی از امروز به عنوان رئیس جدید این مجموعه عهده دارانجام وظایف قانونی خود گردیده و فعالیت خود را آغاز کند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان بازدید از حوزه قضایی شهرستان جاسک با قضات و کارکنان دادگستری این شهرستان ،در قالب نشستی قضایی دیدار کرد.