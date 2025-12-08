نمایش تبلیغات در چت جی پی تی صدای کاربران را در آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، هرچند اوپن ای آی تاکید دارد هم اکنون تبلیغات یا آزمایشی برای انتشار آگهی در چت جی پی تی وجود ندارد، اما مارک چن مدیر ارشد تحقیقات شرکت اعلام کرد از پیام‌های تبلیغاتی اخیر کوتاهی کرده و هم اکنون مشغول فعالیت است تا تجربه کاربران از محصولش را ارتقا دهد.

در حقیقت این بخشی از پاسخ چن و دیگر مدیران ارشد اجرایی اوپن ای آی به پست‌هایی از کاربران اشتراکی سرویس چت جی پی تی بود که درباره مشاهده پیام‌های تبلیغاتی شرکت‌هایی مانند پلتون و تارگت گله داشتند.

این شرکت اعلام کرد فقط مشغول آزمایش روش‌هایی برای نمایش اپ هایی است که در بستر اپلیکیشن چت جی پی تی ساخته شده اند. این پلتفرم در ماه اکتبر اعلام شد و طبق تاکید شرکت هیچ مؤلفه مالی در این پیشنهادها وجود ندارد.

نیک ترلی رئیس چت جی پی تی پشت مشابهی را روز جمعه منتشر و اعلام کرد شاهد سردرگمی زیادی درباره شایعات تبلیغات در چت جی پی تی است. وی در این باره نوشت: اکنون هیچ تست آگهی فعالی وجود ندارد. هر اسکرین شاتی که کاربران مشاهده کرده اند واقعی نیستند یا تبلیغات هستند. اگر ما خواهان انتشار تبلیغات باشیم، باید روشی متفکرانه را اتخاذ کنیم. مردم به چت جی پی تی اعتماد دارند و هر کار که ما انجام می‌دهیم برای احترام به این اعتماد است.

البته چن همان روز با لحنی عذرخواهانه پاسخ داد و اذعان کرد این جنجال صرفاً ناشی از سردرگمی کاربران نیست. او نوشت: می‌پذیرم که هر چیزی که شبیه تبلیغ به نظر برسد باید با دقت مدیریت شود و ما در این زمینه کوتاهی کردیم. این نوع پیشنهاد را غیرفعال کرده‌ایم تا در عین حال دقت مدل را بهبود دهیم. همچنین در حال بررسی کنترل‌های بهتری هستیم تا کاربران بتوانند در صورت عدم تمایل، شدت این پیشنهادها را کاهش دهند یا آنها را کاملاً خاموش کنند.