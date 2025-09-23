  1. استانها
  2. بوشهر
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

۶۵ هزار هکتار اراضی غیر ملی در گناوه تثبیت شد

بوشهر- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: از زمان آغاز اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در شهرستان گناوه، بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی غیر ملی تثبیت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در شهرستان گناوه، بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی غیر ملی تثبیت شده که نقش کلیدی در صدور اسناد تک برگ و حفاظت از اراضی زراعی و باغی ایفا می‌کند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: اجرای طرح رفع تداخلات در شهرستان گناوه موجب شده تا میزان قابل توجهی از اراضی غیر ملی با دقت و صحت ثبت شوند.

وی با بیان اینکه این فرایند ضمن حذف مشکلات حقوقی و اداری، زمینه صدور اسناد تک برگ را فراهم کرده که تأثیر زیادی بر نظم‌بخشی به مالکیت اراضی دارد افزود: رفع تداخلات نقش بنیادینی در تسریع صدور اسناد تک برگ برای اراضی زراعی و باغی دارد و این اسناد به عنوان یک مرجع قانونی معتبر، به کشاورزان اطمینان حقوقی می‌بخشد.

مدیر امور اراضی بوشهر تصریح کرد: حدنگاری دقیق اراضی، علاوه بر جلوگیری از تجاوز و تغییر کاربری غیرمجاز، امکان افزایش بهره‌وری را در کشت، کوددهی و بذردهی محصولات کشاورزی فراهم می‌کند.

مشایخی با تاکید بر اینکه این اقدامات در نهایت موجب پایداری منابع طبیعی و توسعه اقتصادی منطقه خواهد شد ادامه داد: دارا بودن سند تک برگ و حدنگاری صحیح، عامل مهمی در حفظ اراضی کشاورزی است و به مدیریت بهینه زمین کمک می‌کند تا تولیدات کشاورزی افزایش یافته و کشاورزان بتوانند با اطمینان و برنامه‌ریزی دقیق‌تر به فعالیت خود ادامه دهند.

