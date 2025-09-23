۶۵ هزار هکتار اراضی غیر ملی در گناوه تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از زمان آغاز اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در شهرستان گناوه، بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی غیر ملی تثبیت شده که نقش کلیدی در صدور اسناد تک برگ و حفاظت از اراضی زراعی و باغی ایفا می‌کند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: اجرای طرح رفع تداخلات در شهرستان گناوه موجب شده تا میزان قابل توجهی از اراضی غیر ملی با دقت و صحت ثبت شوند.

وی با بیان اینکه این فرایند ضمن حذف مشکلات حقوقی و اداری، زمینه صدور اسناد تک برگ را فراهم کرده که تأثیر زیادی بر نظم‌بخشی به مالکیت اراضی دارد افزود: رفع تداخلات نقش بنیادینی در تسریع صدور اسناد تک برگ برای اراضی زراعی و باغی دارد و این اسناد به عنوان یک مرجع قانونی معتبر، به کشاورزان اطمینان حقوقی می‌بخشد.

مدیر امور اراضی بوشهر تصریح کرد: حدنگاری دقیق اراضی، علاوه بر جلوگیری از تجاوز و تغییر کاربری غیرمجاز، امکان افزایش بهره‌وری را در کشت، کوددهی و بذردهی محصولات کشاورزی فراهم می‌کند.

مشایخی با تاکید بر اینکه این اقدامات در نهایت موجب پایداری منابع طبیعی و توسعه اقتصادی منطقه خواهد شد ادامه داد: دارا بودن سند تک برگ و حدنگاری صحیح، عامل مهمی در حفظ اراضی کشاورزی است و به مدیریت بهینه زمین کمک می‌کند تا تولیدات کشاورزی افزایش یافته و کشاورزان بتوانند با اطمینان و برنامه‌ریزی دقیق‌تر به فعالیت خود ادامه دهند.