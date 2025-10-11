تثبیت بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی غیر ملی هرمزگان طی ۶ ماهه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شکوهی گفت: با توجه به اینکه هدف از اجرای قانون ماده ۵۴ رفع موانع تولید و رقابتپذیر کشور، حل اختلاف بین اراضی ملی و غیرملی و در نتیجه جهت صدور اسناد تک برگ است، با اجرای رفع تداخلات این پلاکها کشاورزان میتوانند نسبت به تشکیل پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک برای دریافت سند تک برگ اراضی خود اقدام کنند.
وی بیان کرد: با اجرای کامل این طرح در سطح استان، شاهد شفافسازی کامل مالکیتها، کاهش پروندههای قضائی و رونق فعالیتهای تولیدی در حوزه کشاورزی خواهیم بود.
شکوهی همچنین یادآور شد: اجرای قانون ماده ۵۴ رفع تداخلات علاوه بر کاهش هزینههای اختلاف بر سر مالکیت، در زمینه تولید و رشد روز افزون رونق اقتصادی میتواند عملکرد مناسبی داشته باشد.
نظر شما