استفاده از سامانه LFP برای ادارات ثبت و جهاد کشاورزی الزامی شد

شهرام آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای ماده ۱۵ آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، بر ضرورت بهره‌گیری ادارات ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی شهرستان‌ها از سامانه LFP تأکید کرد.

وی افزود: استفاده از این سامانه در زمره تکالیف ابلاغی دبیرخانه یکپارچه‌سازی سازمان امور اراضی کشور قرار دارد و می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی فرآیندهای مرتبط با اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن آن‌ها ایفا کند.

مدیر امور اراضی استان کرمانشاه تصریح کرد: سامانه LFP با ایجاد شفافیت و انسجام در ثبت و مدیریت اطلاعات، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اجرای بهتر قوانین حوزه زمین را فراهم می‌سازد.

آشتاب در پایان خاطرنشان کرد: در صورت نیاز ادارات شهرستانی به آموزش یا دریافت اطلاعات تکمیلی درباره نحوه استفاده از سامانه LFP، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه پشتیبانی فنی انجام خواهد شد.