به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ینیشفق ترکیه نوشت: گزارشها حاکی است که دستکم ۴۰۰ کودک، پس از فرار از خشونتهای شهر «فاشر» سودان، به شهر «تویلا» رسیدهاند.
به گزارش شورای پناهندگان نروژ، این کودکان که بدون همراهی والدین، پس از روزهای متمادی پیاده روی به تویلا رسیده اند دچار مشکلات جسمی، کمآبی بدن و شوک روانی هستند.
ینی شفق نوشت: نگرانیها از خطر ربایش، قاچاق و جذب اجباری این کودکان توسط گروههای مسلح بالا رفته است.
شهر فاشر پس از ۱۸ ماه محاصره، در ۲۶ اکتبر به دست نیروهای واکنش سریع افتاد. بعد از اشغال این منطقه توسط شبه نظامیان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر، از این شهر فرار کردند. بسیاری از خانوادهها در مسیر فرار از هم جدا شدند و یا از سرنوشت اعضای خانواده خود اطلاعی ندارند.
تویلا، که امکانات کافی برای پذیرش آوارگان ندارد، با ورود روزانه حدود ۲۰۰ کودک مواجه است. معلمان و امدادگران محلی از کودکانی خبر میدهند که به دلیل شوک روانی قادر به صحبت نیستند و از کابوسهای شبانه رنج میبرند.
مسئولان بینالمللی از جمله «ولکر ترک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اقدامات شبه نظامیان در فاشر را محکوم کرده و خواستار مداخله فوری برای حفاظت از غیرنظامیان و توقف نقض حقوق بشر در این منطقه شدهاست. بحران دارفور بار دیگر نشان داد که کودکان، قربانیان اصلی جنگ و بیثباتی در سودان هستند.
