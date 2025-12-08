  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

کودکان، قربانیان اصلی جنگ سودان؛ فرار از خشونت‌گرایی گسترده در «فاشر»

کودکان، قربانیان اصلی جنگ سودان؛ فرار از خشونت‌گرایی گسترده در «فاشر»

گزارش‌ها حاکی از آن است که حداقل ۴۰۰ کودک سودانی در نتیجه شوک روانی، بیماری و تنها ماندن، از خشونت‌ها در فاشر گریخته و به مناطق مجاور فرار کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ینی‌شفق ترکیه نوشت: گزارش‌ها حاکی است که دست‌کم ۴۰۰ کودک، پس از فرار از خشونت‌های شهر «فاشر» سودان، به شهر «تویلا» رسیده‌اند.

به گزارش شورای پناهندگان نروژ، این کودکان که بدون همراهی والدین، پس از روزهای متمادی پیاده روی به تویلا رسیده اند دچار مشکلات جسمی، کم‌آبی بدن و شوک روانی هستند.

ینی شفق نوشت: نگرانی‌ها از خطر ربایش، قاچاق و جذب اجباری این کودکان توسط گروه‌های مسلح بالا رفته است.

شهر فاشر پس از ۱۸ ماه محاصره، در ۲۶ اکتبر به دست نیروهای واکنش سریع افتاد. بعد از اشغال این منطقه توسط شبه نظامیان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر، از این شهر فرار کردند. بسیاری از خانواده‌ها در مسیر فرار از هم جدا شدند و یا از سرنوشت اعضای خانواده خود اطلاعی ندارند.

تویلا، که امکانات کافی برای پذیرش آوارگان ندارد، با ورود روزانه حدود ۲۰۰ کودک مواجه است. معلمان و امدادگران محلی از کودکانی خبر می‌دهند که به دلیل شوک روانی قادر به صحبت نیستند و از کابوس‌های شبانه رنج می‌برند.

مسئولان بین‌المللی از جمله «ولکر ترک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اقدامات شبه نظامیان در فاشر را محکوم کرده و خواستار مداخله فوری برای حفاظت از غیرنظامیان و توقف نقض حقوق بشر در این منطقه شده‌است. بحران دارفور بار دیگر نشان داد که کودکان، قربانیان اصلی جنگ و بی‌ثباتی در سودان هستند.

کد خبر 6681738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها