آواره شدن ۸۲۵ نفر از شهر قدیر در ایالت کردفان جنوبی در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، این موج تازه آوارگی در حالی رخ میدهد که درگیریها میان ارتش سودان از یک سو و «نیروهای واکنش سریع» به همراه متحدشان «جنبش مردمی / شمال» به رهبری عبدالعزیز الحلو از سوی دیگر، شدت گرفته است. سازمان مهاجرت وضعیت شهر را «بسیار متشنج و بیثبات» توصیف کرده و گفته است که روند جابهجاییها را از نزدیک زیر نظر دارد.
پیشتر در همان روز، این سازمان از آوارگی ۹۰۵ نفر دیگر در شهرهای کادوقلی و الدلنج و روستای الکویک در شرق کردفان جنوبی خبر داده بود.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، تنها در ماه نوامبر گذشته بیش از ۴۱ هزار نفر در ایالتهای کردفان شمالی و جنوبی به دلیل خشونتهای فزاینده مجبور به فرار شدند.
ایالتهای سهگانه کردفان (شمال، غرب و جنوب) طی هفتههای اخیر شاهد نبردهای سنگین میان ارتش و نیروهای واکنش سریع بودهاند که به آوارگی دهها هزار نفر انجامیده است.
در سطح ملی نیز، «نیروهای واکنش سریع» کنترل کامل پنج ایالت دارفور را در غرب کشور در دست دارند، به جز بخشهایی از شمال دارفور که همچنان تحت کنترل ارتش است. ارتش سودان بر ۱۳ ایالت دیگر از جمله پایتخت، خارطوم، تسلط دارد.
