  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۴:۴۴

حمله پهپادی به تأسیسات سازمان ملل در سودان؛ ۶ نیروی حافظ صلح کشته شدند

حمله پهپادی به تأسیسات سازمان ملل در سودان؛ ۶ نیروی حافظ صلح کشته شدند

دبیرکل سازمان ملل متحد از کشته شدن ۶ نفر از نیروهای حافظ صلح در حمله پهپادی به تأسیسات این سازمان در سودان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی حمله پهپادی به یک پایگاه لجستیکی وابسته به سازمان ملل متحد در شهر کادوقلی، مرکز ایالت کردفان جنوبی در مرکز سودان، ۶ نفر از نیروهای حافظ صلح کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

گوترش گفت که تمامی افراد کشته شده تبعه بنگلادش بوده و در چارچوب نیروی امنیتی موقت سازمان ملل برای منطقه آبیی (یونیسفا) خدمت می‌کردند.

دبیرکل سازمان ملل این حمله را به‌شدت محکوم کرد و آن را «غیرقابل توجیه» دانست و هشدار داد: حملاتی که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند بر اساس حقوق بین‌الملل در ذیل جنایات جنگی قرار گیرد.

وی همچنین خواستار شناسایی و پاسخ‌گو کردن فوری عاملان این حمله شده است.

کد خبر 6688204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نمازی IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      امارات گوش بفرمان صهیونیزم سازمان سیا نقش تنش آفرین دریمن سودان در منطقه خلیج فارس بازی میکند و کشورهای منطقه حمایت می کنند چرا اختلافات را دامنه آن را دشمن هدایت میکند تابه جنگ تله آمیز مبدل کنند اقتصاد امکانات نفتی منطقه نابودشود هدف دشمنان بوده
    • IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      ناراحت نباشید فردا امریکا میرود دو هزار بمب میریزد و همه مردم را قتل عام میکند ان وقت کسی نیست که برایش حافظ صلح بفرستید خدا را شکر آقای جهان بر جهان جکومت میکندیک جایزه صلح مسخره دیگر نیز کم داشتیم که مشترکا گردن نتانیاهو و ترامپ نصب شد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها