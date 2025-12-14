حمله پهپادی به تأسیسات سازمان ملل در سودان؛ ۶ نیروی حافظ صلح کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی حمله پهپادی به یک پایگاه لجستیکی وابسته به سازمان ملل متحد در شهر کادوقلی، مرکز ایالت کردفان جنوبی در مرکز سودان، ۶ نفر از نیروهای حافظ صلح کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
گوترش گفت که تمامی افراد کشته شده تبعه بنگلادش بوده و در چارچوب نیروی امنیتی موقت سازمان ملل برای منطقه آبیی (یونیسفا) خدمت میکردند.
دبیرکل سازمان ملل این حمله را بهشدت محکوم کرد و آن را «غیرقابل توجیه» دانست و هشدار داد: حملاتی که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را هدف قرار میدهد، میتواند بر اساس حقوق بینالملل در ذیل جنایات جنگی قرار گیرد.
وی همچنین خواستار شناسایی و پاسخگو کردن فوری عاملان این حمله شده است.
